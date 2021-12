Zdroj: Shutterstock

Kaštany jedlé, plody kaštanovníku, mají nezaměnitelnou lahodnou oříškovou chuť a obsahují celou řadu cenných výživových látek. Jen z těch minerálních jsou to draslík, fosfor, hořčík, vápník, sodík, železo, mangan, měď, zinek, ale i další… Používají se proto i v lidovém léčitelství, například k čištění jater, proti zažívacím obtížím nebo stavům úzkosti. Asi nejčastěji si ale pochutnáte na kaštanech pečených, a to právě v prosincovém čase na trzích. Víte ale, že si tuto oblíbenou pochoutku můžete jednoduše připravit i doma v troubě? To se vám obzvláště v letošním roce může hodit.

Domácí příprava

Kaštany jsou totiž k zakoupení i ve vybraných obchodech. „V sortimentu máme buď kaštany v syrové formě, které naleznete v oddělení ovoce a zeleniny, nebo již pečené balené v sekci sušených plodů,“ popisuje Annamária Demeterová, category manažerka obchodů Albert. Sezona jedlých kaštanů v obchodech začíná na podzim a trvá až do konce zimy. Nejlépe je uchováte zamrazením v sáčcích. Po rozmrazení si zachovávají svoji původní chuť. „Jedlé kaštany můžete mlsat jen tak, udělat z nich polévku nebo je použít jako nádivku do drůbežího masa. Jejich lahodná chuť vynikne také v dezertech,“ nabízí inspiraci Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5, a dodává: „Navíc domácí příprava pečených kaštanů dá minimální práci. Stačí je jen naříznout a šup s nimi do trouby. Můžete je pak jíst jako dietní mlsání. Nebo jimi ozvláštnit tradiční recepty.“

NÁŠ TIP: ROLÁDA S KAŠTANY 1 kg kuřecích prsních řízků

200 g plátků anglické slaniny

300 g žampionů

100 g jedlých kaštanů

1 hrst hladkolisté petrželky

150 g hladké mouky

4 vejce

200 g kukuřičné strouhanky

200 ml slunečnicového oleje

sůl

pepř

Jedlé kaštany

1. Kuřecí řízky podélně z boku nakrojte a rozklepejte na větší celistvé díly. Osolte a opepřete.

2. Na nádivku na pánvi opečte cca 10 minut nadrobno nakrájenou slaninu, žampiony na plátky a oloupané kaštany nasekané na kousky.

3. Osolte, opepřete a vmíchejte nadrobno nasekanou petrželku. Maso položte na potravinovou fólii, poklaďte ho 3–4 lžícemi nádivky, dál od kraje, a pevně zarolujte pomocí fólie do jednotlivých rolád.

4. Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu. Vložte rolády a vařte na mírném plamenu přibližně 10 minut. Vyjměte a nechte vychladnout.

5. Do tří hlubokých talířů připravte zvlášť mouku, vyšlehaná vejce a strouhanku. Rolády zbavte fólie a obalte v trojobalu. Na pánvi v rozpáleném oleji smažte dozlatova ze všech stran, přibližně 10 minut.

Nutriční hodnota pečených či vařených kaštanů* (na 100 g): Energetická hodnota: 679 kJ (162 kcal) Bílkoviny: 4 g Sacharidy: 35 g Tuky: 2 g Vláknina: 6 g

*zdroj: kaloricketabulky.cz

Článek jste mohli najít v časopisu Překvapení