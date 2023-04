Zdroj: shutterstock

Seznamte se s úžasným červeným jetelem. Můžete ho vidět na mnohých českých loukách. V posledních letech se stále častěji objevuje i na našich zahradách, a to cíleně. Má plno benefitů jak pro naše zdraví, tak pro zdraví naší zahrady. V tomto článku vám prozradíme všechny jeho tajemství.

Červený jetel je oblíbenou bylinou v lidovém léčitelství, a to zejména díky svým blahodárným účinkům na ženský organismus. Kromě toho však může být skvělým pomocníkem i pro vaši zahradu. Jaké jsou jeho tři hlavní benefity?

Jetel podporuje i hormonální rovnováhu. Podívejte se na video:



Jetel jako ženská bylina

Červený jetel obsahuje fytoestrogeny, které zmírňují příznaky menopauzy, podporují zdravý růst vlasů, posilují kardiovaskulární systém a zlepšují stav pokožky. Vyzkoušejte čaj nebo koupel s jetelovými květy.



Na obojí budete potřebovat sušený jetel. Můžete si ho koupit nebo vypěstovat, a pak usušit. Můžete si udělat i výlet na louku a posbírat pár jeho květů. Sušení je jednoduché a platí zde stejné principy jako u jakékoli jiné bylinky. Sušte jetel na dobře větraném a suchém místě, rozprostřený na pečicích papírech nebo sítech. V sušičce sušte při teplotách nepřesahujících 35 °C. Během sušení květy obracejte a vyřazujte hnědé květy.

Blahodárná jetelová koupel

Připravte si univerzální výluh. Do hrnce nalijte 1 litr vody a přidejte 4-5 polévkových lžic sušených jetelových květů. Vodu s jetelovými květy přiveďte k varu, poté oheň stáhněte a nechte směs louhovat přikrytou asi 20 minut. Následně scedíte výluh do čisté nádoby. Tento výluh přidejte do napuštěné vany. A pak? Teď už si jen dopřejte 15-20 minut relaxace. Tato koupel pomáhá zklidňovat ekzémy, zmírňuje projevy lupénky, podporuje zdraví a sílu kostí, a navíc vám zajistí příjemný a klidný spánek.

Jetel v zahradě: přiláká užitečný hmyz a ochrání vaše rostliny

Kromě benefitů pro vaše zdraví je jetel zázrakem i pro vaši zahradu. Na portálu Vědomá zahrada radí pěstovat jetel a další květiny, jako je vlčí mák, kopretina či řebříček, protože na zahradu přilákají užitečný hmyz. Ten pak na oplátku ochraňuje vaši zeleninu a květiny před ničivými škůdci.

Zdroj: salveo.cz, vedomazahrada.cz, naturway.cz