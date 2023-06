Zdroj: shutterstock.com

Při výběru vhodné velikosti jídelního stolu byste měli zohlednit několik faktorů. A to nejen to, k čemu jídelní stůl používáte, ale také to, kolik lidí u něj nejčastěji sedí. V potaz musíte vzít také své zvyklosti.

K čemu budete stůl používat?

Ačkoliv by měl jídelní stůl sloužit primárně k rodinným snídaním, obědům a večeřím, občas se z něj může stát místo určené ke psaní úkolů, hraní deskových her, ale i vybalování nákupů. Jídelní stůl umístěný přímo v kuchyni se pak často mění na další pracovní plochu, která se využívá například při pečení nebo zavařování. Tyto faktory je nutné vzít v potaz.

Kolik lidí u stolu pravidelně sedí?

Sedíte u stolu obvykle ve dvou a rodinné návštěvy si užíváte jinde? Nebo máte velkou rodinu, kterou často zvete na večeři? Velikost jídelního stolu by se měla odvíjet od počtu stolujících, kteří u něj sedí pravidelně a často. Jednou z možností je také pořízení jídelního stolu v rozkládací variantě. Ideální v případě, kdy jsou u vás větší sešlosti spíše nárazovou záležitostí.

Jaké jsou vaše zvyklosti?

Velkou roli při výběru jídelního stolu hrají také vaše zvyklosti. Pokud jste minimalisti, kterým k jídlu stačí talíř se lžící, můžete si dovolit menší jídelní stůl. Pokud ale patříte k rodinám, které si potrpí na prostřenou tabuli, kdy na stole nesmí chybět terina s polévkou, misky s kompotem, ale i několik karaf s nápoji, stůl menších rozměrů vám stačit nebude.

Minimální prostor, který potřebuje jedna osoba

V domácím prostředí je minimální prostor pro použití jednou osobou 60 × 40 cm (40 cm šíře, 60 cm hloubka). V restauraci je prostředí formálnější, lidé nesedí tak blízko u sebe, proto by si každá osoba měla dopřát alespoň 75 cm.

Velikost jídelního stolu podle jeho tvaru

OBDÉLNÍKOVÝ JÍDELNÍ STŮL

Pokud žijete ve 2 až 3 osobách, vystačíte si s menším jídelním stolem. Pro větší pohodlí však volte větší stůl.

Rozměry stolu pro 4 osoby:

Minimální: 120 × 80 cm.

Komfortní: 160 × 90 cm.

KULATÝ JÍDELNÍ STŮL

U kulatého jídelního stolu se počítá s jeho průměrem.

1 až 2 osoby:

Minimální: 120 cm.

Komfortní: 150 cm a více.

6 až 8 osob:

Minimální: 150 cm.

Komfortní: 180 cm a více.

Jak vysoký jídelní stůl vybrat?

Jídelní stoly se vyrábějí ve výšce 72 až 78 cm. I proto je průměrná výška jídelního stolu stanovena na 75 cm. A jak poznáte, že je váš stůl dostatečně vysoký?

Jídelní stůl: Jak velký vybrat? Autor: shutterstock.com

Když se k němu posadíte a dáte předloktí na desku stolu, měly by vaše ruce v této poloze svírat pravý úhel.

Mezi spodní stranou desky stolu a podlahou by mělo být 65 cm volného prostoru, aby se vám pod stůl vešly nohy.

Průchod kolem jídelního stolu

Židle zabere zhruba 50 cm místa od stolu, k nim přidejte ještě 30 cm pro její odsunutí. Kolem stolu by tedy mělo být alespoň 80 cm volného prostoru po stranách, kterými se chodí.

