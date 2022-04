Zdroj: Památník K. Čapka

Výstava vás láká na originální předměty, korespondenci, dokumenty a jiné zajímavosti, které se vážou ke Karlu Čapkovi a lidem v jeho okolí a mapují období od 30. až do 70. let minulého století.

Přáteli až za hrob

Mimo jiné můžete vidět dopisy Josefa Čapka z koncentračních táborů, šachy Ferdinanda Peroutky či hollywoodský dotazník Huga Haase. A také řadu fotografií Karla Čapka a jeho přátel ze setkání na Strži, Osově a v Praze, stejně jako poválečné fotky, včetně těch z Ameriky. Podtitul výstavy totiž zní Ze zlomeného srdce Evropy do „amerického snu“, protože mnoho přátel muselo odejít z naší země a hledat štěstí "za velkou louží".

Jednou z osobností byl také lékař Karel Steinbach, který rovněž patřil mezi takzvané pátečníky (šlo o osobnosti politického, kulturního a vůbec intelektuálního života a výhradně muže). Právě tento lékař je spojený s posledními chvílemi Karla Čapka i Ferdinanda Peroutky, byť mezitím uplynulo asi 40 let. Ale čas u přátelství přece nehraje roli.

Doporučujeme zhlédnout také krátký amatérský film z poloviny 80. let, v němž právě Karel Steinbach vypráví o Čapkovi a jeho přátelích.

Zdroj: Památník K. Čapka