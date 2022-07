Zdroj: shutterstock

Nejchutnější a nejvíc křehké jsou cukety o délce 7 až 15 centimetrů. Doporučením je odříznout je nožem a nechat na nich několikacentimetrovou stopku. Cuketa se pak nezačne tak snadno kazit a v lednici vydrží dokonce několik týdnů.

Nenechte plody přerůstat

Jak poznat, že teď už je ten čas? Jednoduše. Zkuste to takto. Zaryjte nehtem do plodu. Připomíná konzistence cukety máslo? Výborně, pak je právě čas opéct ji. Je tužší a skřípe pod nehty? Zkuste ji upéct – vhodná bude do buchty nebo nákypu. Pokud jste toto už promeškali a vaše cukety jsou evidentně větší, než by měly být, nastrouhejte je a připravte si z nich kaši nebo placky.

Aspoň jednu cuketu nechte dorůst do maxima

Mladé plody nemají vyvinutá semínka, takže pokud plánujete cukety i na příští rok, nechte jednu cuketu dorůst. Bude obsahovat hodně semínek, které můžete použít v příštím roce.

