Máte na zahradě královský ořešák a myslíte si, že už je ten pravý čas na sklizeň? Rozhodně nic neuspěchejte. Pokud totiž ořechy sklidíte příliš brzy, budou hořké a snadno zplesniví nebo seschnou. Plody ořešáku se sklízejí, až když jsou skutečně zralé.

Kdy je správný čas na sklizeň ořechů

Zralé plody ořešáku poznáte tak, že sami spadnou na zem a zelená slupka samovolně pukne. Každá odrůda však dozrává jindy a tak se nedá přesně určit, kdy to bude. Obvykle to bývá od září do října. Pokud v té době přijdou mrazíky, nemusíte zbytečně panikařit a předčasně ořechy sklepat ze stromu. Ořechům zima neublíží.

Vlašské ořechy zkuste sbírat ze země každý den. Pokud budou pod stromem ležet déle než dva dny, mohou začít hnít. Když ze stromu spadne více než čtvrtina plodů, zkuste stromem zaklepat. Ale buďte opatrní, abyste zbytečně nepoškodili větve.

Hledat plody pod stromem v kupě opadaného listí může být ale oříšek. Proto doporučujeme prostor pod stromem vyčistit od listí nebo pod něj natáhnout velkou plachtu. Ořechy se pak lépe sbírají.

Jak správně skladovat vlašské ořechy

Pokud chcete, aby vám vlašské ořechy vydržely dlouho v kondici, zaměřte se na správné sušení a skladování. Nejlépe ořechy usušíte, když je rozložíte ve skořápce na velké síto a necháte sušit na slunci nebo doma u radiátoru. Sušení ořechů může trvat až měsíc.

Usušené ořechy skladujte ve vzdušném pytli nebo v papírové bedně při teplotě 25 až 30 °C. V případě, že doma nemáte tolik místa na uskladnění, vyloupejte ořechy ze skořápek a tím ušetříte spoustu místa.

Oloupané plody nechte několik dnů vyschnout a pak je skladujte ve spíži v uzavíratelné nádobě. Ořechy lze skladovat také v lednici nebo mrazáku.

