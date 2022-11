Zdroj: Jiří Ernest

Jednoduchost a úspornost patří při plánování nového bydlení k často uváděným požadavkům. Navštívená nemovitost na okraji Českého krasu dokládá, že taková stavba dokáže poskytnout maximální komfort, a to přes všechna omezení a limity chráněné krajinné oblasti.

Při hledání místa pro nový dům preferoval mladý manželský pár dobrou dostupnost a vybavenost obce, ale také klid a blízkost přírody. Volba nakonec padla na pozemek ve středních Čechách, bývalou louku v blízkosti lesa. „Poté, co jsme prozkoumali všechny možnosti, které trh s nemovitostmi nabízí, jsme se rozhodli pro dřevostavbu z masivních dřevěných panelů,“ popisuje zrod stavby majitel. Tato konstrukce, na rozdíl od klasické sloupkové, manželům plně vyhovovala. Oslovili proto několik společností, které tyto stavby projektují a realizují, a z cenově přijatelných nabídek vybrali firmu 3AE, s. r. o.

Dobrý výchozí bod

Společnost 3AE se zabývá individuálními architektonickými návrhy a realizací nízkoenergetických a pasivních domů. „Náš tým se specializuje především na konstrukční systém Novatop, což je ucelený stavební systém z velkoformátových panelů vyráběných z křížem vrstveného masivního dřeva,“ vysvětluje architekt domu Lukáš Pejsar. Předností této technologie není podle něj jen rychlá výstavba, ale i vysoká kvalita materiálu a vlastnosti hotové stavby.

Realizační firma pomohla majitelům i s řešením energetické náročnosti domu. „Energeticky úsporný dům byl pro nás jasnou volbou, nebýt však silných argumentů firmy 3AE a státní dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 435 tisíc korun, pravděpodobně bychom do pasivního standardu nešli,“ říkají majitelé s tím, že dnes jsou za něj rádi.

Přání a reálné možnosti

V dispozičním řešení domu měly nejvíce plochy zabírat obytné prostory a pokoje, a to na úkor zázemí tvořeného koupelnami, toaletou a technickou místností. „Přáli jsme si prosvětlený dům otevřený do zahrady, dispozičně jednoduchý a praktický,“ vzpomíná majitel.

Výsledkem je dvoupodlažní pasivní dům se sedlovou střechou a podkrovím založený na klasických základech. Vnější tvar, rozměry a povrchy nemovitosti, velikost oken a další parametry byly přitom přesně specifikovány chráněnou krajinnou oblastí. „Proto ten archetypální jednoduchý tvar obdélníkového půdorysu a střecha se sklonem 45°,“ objasňuje architekt. „Plášť domu bylo možné obohatit jen vikýřem otočeným do privátní části zahrady, díky němuž mohl vzniknout další pokoj v podkroví.“

Materiály byly voleny tak, aby stavba harmonicky zapadla do okolní přírody, stěrkovou fasádu bílé barvy proto doplňuje dřevěný obklad ze sibiřského modřínu.

Vnitřní uspořádání

Vstup do domu se nachází na východní straně stavby. Za ním následuje zádveří, technická místnost s malou provozní koupelnou, toaletou a pracovna. Zbývající část podlaží tvoří velký obytný prostor spojený s jídelnou a kuchyní. Požadované propojení se zahradou umožňuje čtyřdílné okno se dvěma štulpovými křídly a dvoudílné francouzské okno v prostoru jídelny. Pod schodištěm vedoucím do druhého nadzemního podlaží je umístěna spíž a v patře jsou dva pokoje, ložnice se šatnou a plnohodnotná koupelna. Přístup do těchto místností je z chodby.

Společnost 3AE se podílela i na úpravě interiéru. Panely z masivního dřeva jsou natřeny bílým voskovým olejem, což je řešení, které majitele nadchlo při návštěvě jednoho ze vzorových domů. „Původně jsme dřevo v interiéru odhalovat nechtěli, protože nemáme rádi jeho nažloutlý odstín. Tato varianta se nám však zamlouvá,“ říká majitel. Celý obytný prostor je prosvětlen i díky proskleným plochám, které vedou přímo na terasu a zahradu.

Manželé oceňují také odhalenou dřevěnou konstrukci stropu v chodbě, která tak i přes malou plochu působí vzdušněji. „Pěkným prvkem je rovněž otevřené schodiště, které občas využíváme i k sezení,“ říká majitelka. Na druhou stranu se jím podle ní ale nese zvuk ze spodního patra, což může být v budoucnu nepraktické. Při pohledu zpět by majitelé podle svých slov rovněž více mysleli na úložné prostory.

Teplotní komfort po celý rok

Technologickým centrem domu je akumulační nádrž, která je dohřívána pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Vytápění domu je centrální teplovzdušné s rekuperací tepla a celé nastavení domu lze ovládat pomocí hlavního termostatu v obytné místnosti.

Zpětně by manželé volili jednodušší technologii. „Asi bychom už nešli do vytápění vzduchem a hledali bychom lepší řešení z akustického hlediska - tedy jiný typ vzduchotechniky a jiný způsob uložení, ne pod stropem,“ uvažuje nahlas majitel. „Rozhodně bychom ale znovu použili tepelné čerpadlo.“

V letních měsících dosahují výdaje za spotřebu elektřiny asi 1200 korun, v zimě přibližně 2850 Kč za měsíc, za rok tedy zhruba 23 600 Kč. (Reálná spotřeba je 7000 kWh/rok, cena odpovídá tarifu ČEZ Comfort.) Sympatická částka přitom zahrnuje náklady na vytápění, ohřev vody i spotřebiče.

Autor: Ing. arch. Lukáš Pejsar

Projekt: 3AE, s. r. o.

Realizace: 2014; 3AE, s. r. o.

Zastavěná plocha: 97,8 m 2

Užitná plocha: 124,16 m 2

Plocha pozemku: 1012 m 2

Konstrukční systém: klasické základy, velkoformátové masivní dřevěné panely Novatop

Střešní krytina: betonové střešní tašky

Fasáda: stěrková fasáda v kombinaci s dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu

Zateplení: minerální tepelná izolace Isover UNI, dřevovláknitá izolace Pavatex

Okna: dřevěná eurookna, profil IV92, trojsklo, U=0,5 W/m 2 K

K Vnitřní dveře: Prüm

Podlahy: dřevěná třívrstvá podlaha, dub

Vytápění: centrální teplovzdušné s rekuperací, tepelné čerpadlo vzduch-voda, akumulační nádrž o objemu 400 l. Z nádrže je získávána energie pro systém vytápění a zároveň slouží pro ohřev TUV, která je v nádrži ohřívána přes průtočný výměník.

Větrání: řízené s rekuperací vzduchu

Energetická náročnost: třída A - mimořádně úsporná

Potřeba tepla k vytápění: 15 kWh/m2 za rok

Tuto návštěvu jste mohli najít v časopise Dům&Zahrada 2/17.