Zdroj: Shutterstock

Preferujete zahradní tematiku? Hledáte hobby titul? Možná se chcete navíc pokochat krásnými fotkami nebo ilustrace. Vybírejte, jak je libo, máme pro každého něco.

Květiny nás baví

Autorka knižního průvodce Květiny (499 Kč) poradí se založením květinové zahrady a rovněž s tím, co si z natrhaných výpěstků můžete vyrobit pro radost svou i okolí. A pokud se zahradničením teprve začínáte, přijde vhod kniha Vše o zahradě (399 Kč). Je natolik populární, že se letos dočkala třetího vydání. Najdete v ní vlastně všechno: plánování, rozmnožování rostlin, řešení užitkové i okrasné části, skleníků, ale i co na balkon nebo terasu a jiné. Oboje pod značkou Esence.

Tipy pro všechny, kteří mají zelené prsty. Autor: Esence

Pro toulky přírodou

Čekat Než stromům dojde dech (369 Kč) by byl čirý nerozum. Chránit přírodu dokáže každý, kdo se o ní dozví víc, než jen – že ji má chránit. Žijeme přece v symbióze, je třeba starat se o sebe navzájem. A venku si kromě stromů všímejte také keřů a dalších rostlin, rovněž hub a živočichů. Stačí mít po ruce Průvodce přírodou na výlety (369 Kč). Oboje Nakladatelství Kazda.

Různé dimenze architektury

Putovat se dá i s knížkou v ruce. Třeba za architekturou. Právě Jan Kotěra se vnímá jako zakladatel moderní české architektury 20. století a při příležitosti 150. výročí jeho narození vychází publikace nazvaná tak, aby se nikdo nespletl: Fenomén Jan Kotěra (399 Kč). A protože žádná stavba se neobejde bez zakončení, třeba se vám hodí také rádce Zelené střechy (299 Kč). Oboje Grada.

Příběh a ilustrace

Chcete Babičku jinak? Značka Odeon přichází s novým vydáním klasického literárního díla doplněným ilustracemi české malířky a grafičky Míly Fürstové. Samotná kniha stojí 699 Kč, pro fajnšmekry je připravená speciální nízkonákladová s vloženým grafickým listem (motiv Mlýn, nebo Viktorka), za 1999 Kč. Výtvarný přesah slibuje také komiks, který doprovází show Michala Dvořáka věnovanou Alfonsi Muchovi a jeho dílu. IMUCHA Comics s podtitulem Drawman vyšel pod značku Universum, stojí 349 Kč.

Na skok do kuchyně

Fenomenálního cukráře Josefa Maršálka snad není ani třeba představovat, ostatně soutěž Peče celá země, jejímž je porotcem, se se svou druhou sérií chystá na obrazovky někdy v první polovině příštího roku. Do té doby stihnete vyzkoušet jeho Sexy dorty (499 Kč), vydala značka XYZ.

A v kuchyni ještě chvíli zůstaňte a pusťte se do kvašení, které je zdravé a navíc chutná. Jak na to, poradí kniha Fermentace (490 Kč, Grada).

Tipy pro zapálené kuchařky Autor: XYZ, Grada

Další chutě

Pod názvem 101 Whisky. Škola degustace pro každého se skrývá praktický průvodce pro nadšence, kteří nedají dopustit na tento nápoj. Přesně tolik značek whisky v ní objevíte. Vydal ji Slovart a stojí 299 Kč. Z jiného soudku jsou Fenomény lidových tradic, které vás přesvědčí, že nemusíte být znalci všehomíra, ale je dobré vědět aspoň něco o lidovém oděvu a kroji i o tradičních obřadech (389 Kč, Grada).

Dvakrát o józe

Další fenomén se jmenuje jóga a z této oblasti doporučujeme novinku Zuzky Klingrové Jóga pro hubnutí a očistu (499 Kč). Za pozornost stojí také jóga s vůní aromaterapie (349 Kč). Oboje hledejte pod nakladatelskou značkou Cpress.

Máme rádi zvířata. Ale i ptáky

Slibujeme, že na jeden zátah, nebo během jednoho víkendu, zvládnete přečíst zábavný příběh novinářky Rózy, které do života tentokrát vstoupily kočky (psa už má). Jmenuje se Hafani 2, Madla já a ďas, vydal ji Cattacan, stojí 259 Kč. A jestliže se někdo z vašich blízkých vrací ke fotografování, mohla by se mu hodit publikace Fotografujeme ptáky (369 Kč, Grada).



Na závěr jsme si nechali knížky pro děti značky Pointa. Bavit je bude Patlas zvířat stejně jako Tajemství Zvonkového lesa nebo pohádky o malém tučňákovi Dim Swim se učí plavat (vyjde 13.12. a bude stát 349 Kč). Ale vydali jich mnohem víc, inspirujte.