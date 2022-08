Zdroj: Shutterstock

Kosa je velmi starý žací nástroj, který jako první umožnil velkoplošné pěstování obilí. Ale abyste se s ní naučili pracovat, pole nepotřebujete. A navíc budete vnímat přírodu všemi smysly.

Co k ní potřebujete

Kosa má zahnutou čepel. Její délka se pohybuje mezi 60 až 90 cm, bývá z kované oceli, u kosiště je široká, směrem ke špičce se zužuje. Kosiště se skládá z rukojeti a držadel a slouží k vedení kosy, čepel se ke kosišti připevňuje kosiříkem.

Brusný kámen slouží k přebroušení ostří. Hodí se mít nejméně dva – jeden jemný kamenný na lehké obtahování ostří po naklepání, druhý karborundum (sloučenina křemíku a uhlíku) ubírající hodně materiálu čepele se používá na opotřebené, ale ještě nenaklepané ostří.

Na brousek ještě potřebujete toulec, také se mu říká krbec. V něm uložený brousek se udržuje vlhký. Také si pořiďte babku (naklepávač slouží pro naklepávání, tedy ztenčení ostří a naostření čepele), kladivo doma jistě máte. A kdo chce, přidá i dědka neboli stoličku určenou právě pro naklepávání kosy. Ale zvládnete to i bez ní.

Pro vyžínání míst, kam se s kosou nedá dostat, se vyplatí mít srp.

Údržba vyžaduje zkušenosti

Naklepávání (obnovení ostří) je jednou z nejzásadnějších prací při údržbě kosy a vyžaduje zkušenost a šikovnost, také cit pro materiál. Má se provádět nejpozději večer před zahájením sekání. Kosa se běžně vyrábí z poměrně tlustého plechu a pouhé naostření brouskem by na stébla trávy nestačilo. Údery kladiva do plechu čepele postupně vytahují a ztenčují poslední cca 2 až 3 mm ostří až do takřka papírové jemnosti 1 až 2 desetin milimetru. Plech se přitom tvaruje za studena, čímž se zvyšuje jeho tvrdost.

Pozor nejen na vlny

Správně naklepané ostří by se mělo pod tlakem palce jemně prohýbat, ovšem je třeba dávat velký pozor, aby se nezačalo vlnit nebo praskat. To se většinou stane, pokud se klepe dále od ostří, případně se to s údery přehání. Potrhané ostří se může odbrousit, ale zvlněná kosa se dá použít leda na vysekávání ostružin a křoví či do lesa, sekání trávy je s ní utrpení. Pokud zvlnění není extrémní, kosu srovnat sice jde, vyžaduje to však slušné klempířské zkušenosti. Pro začátek je vhodnější vyzkoušet si naklepávání na nějaké levné kose.

Jak na dokonalý anglický trávník

Samotnou kosou či srpem se anglickému parkovému trávníku sice dá hodně přiblížit, k dokonalosti je však potřeba pokosenou plochu ještě přejet vřetenovou sekačkou. Žádným jiným typem sekačky se hustého trávníku nedosáhne. Rotační sekačka stébla trávy pouze brutálně přerazí, tím je příliš poraní, takže konečky budou zavadnuté. Vřetenová naopak trávu ustřihne, ke kontaktu čepele se stéblem dojde pouze jednou, sekání je velmi šetrné k rostlinám. S ruční vřetenovou sekačkou můžete bez problému udržovat plochy o velikosti 50 až 100 m², naprosto zásadní je však pravidelnost (přerostlou trávu vřetenová sekačka zvládá těžce). Pro nejlepší výsledek je tedy třeba sekat zhruba 2x týdně a pravidelně sekačku seřizovat a brousit.

Celé znění článku jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 5/2022.