Habr obecný (Carpinus betulus) patří mezi známé evropské dřeviny. V případě soukromých zahrad mnohdy nedoceněné. Čím vás příjemně překvapí?

Samá výhoda

K oblibě habrů přispívá hned několik faktorů, počítejte s námi. Snesou i výrazný řez, tvarují se snadno. Až sazenice dorostou do patřičné výšky, vytvoří krásný živý plot, nebo z něj nůžkami vymodelujte solitérní dekoraci. Kdybyste to s řezem přehnali, spolehlivě znovu obrazí. Jeho regenerační schopnosti jsou záviděníhodné. Řez se provádí jednou až dvakrát ročně (více se dozvíte zde). Roste rychle a husté porosty vytvoří perfektní živou hradbu, která vás oddělí od okolí. Nežádá ani mnoho péče, dobře se hodí pro začínající zahrádkáře. Navíc je tolerantní. Jak ke stanovišti, tak k půdnímu typu.

Dřevina polostínu?

Habr se považuje za dřevinu vhodnou do polostínu. Přesto zvládne slunce i stín. Na půdu nemá velké nároky, snese alkalické i kyselé prostředí. Přesto mu bude lépe v dobře propustné půdě, kterou pravidelně přihnojujete (abyste si to nemuseli pamatovat, přihnojujte po řezu). Dalo by se říci, že je skromný na zálivky (výjimkou je samozřejmě období po výsadbě, než mladé sazenice dobře zakoření), rovněž se dokáže popasovat s vyšší hladinou spodní vody. Zkrátka dokáže přežít na suchu i ve vlhku. A ještě je mrazuvzdorný.

Díky za paradoxy

Přestože se bavíme o opadavém listnáči, habr obecný dělá parádu celoročně. Na podzim se zelené vejčité listy se zoubkovanými okraji zbarví do žluta až žlutooranžova či žlutohněda a na dřevině přetrvají až do jara. Opadnou až při rašení nových listů. V přírodě běžně dorůstá asi 20 metrů či více, pokud byste o něm uvažovali pro živý plot, jeho výšku upravujte podle potřeby, asi na 1,5 až 4 metry. Pro extra hustý živý plot lze malé habry vysazovat ve dvou řadách, obecně se udává asi 2 až 3 sazenice na 1 metr délky (ve dvou řadách vysazujte do sponu ve tvaru trojúhelníku).

3 poznámky na závěr a 1 perlička navíc

Habr je výrazný svými listy, o jeho květech se to ale nedá říci. Květenstvím habru jsou jednopohlavní jehnědy, samčí asi 4 až 6 cm dlouhé, samičí přibližně 6 až 15 cm dlouhé.

Koření mělce, zato bohatě.

Rozmnožuje se semeny. Můžete to klidně zkusit, ovšem rychlejší a spolehlivější cestu nabízí předpěstované sazenice v kontejnerech, které lze vysazovat po většinu roku. A v přírodě si ověřte, že dokáže obrazit i z pařezu.

A ta perlička? Habr uklidňuje. Schválně si někdy pohlaďte jeho kmen, má příjemně hladkou kůru. Řekněte sami, není boží?

