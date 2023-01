Zdroj: shutterstock

S mrazivými dny a sněhem se může zdát, že si na čerstvé bylinky budeme muset počkat do jara. Některé ale můžeme pěstovat i v zimě. Stačí jim najít vhodný truhlík, zahradní zeminu a místo u okna. Prospějí jim teploty mezi 15-20 °C, pravidelná zálivka nebo občasné rosení, abychom je zbavili prachu. Hnojivo do zálivky až do jara přidávat nemusíme. Které bylinky vysadit doma přes zimu?

Pažitka

Tento zdroj vitaminů C a A, vápníku a železa vypěstujete ze sestřiženého trsu. Aby se rostlina ujala, mělo by na něm být alespoň dvacet cibulek. Pokud víte, že pažitku využíváte v kuchyni velmi často, rozprostřete ji do více truhlíků či květináčů nebo trsů vysaďte více. Celý trs byste totiž neměli sklidit najednou.

Petržel

Stejně jako pažitku, i petržel si doma vypěstujete z vyrytých kořenů. Jakmile sestřihnete listy, můžete rostlinu zasadit do květináče. Pokud již dříve obývala váš balkon, na přenos do bytu si musí postupně zvyknout. Umístěte ji proto na dva týdny do stínu, poté ještě do o něco hlubší tmy. Až obrazí novými lístky, rostlina je připravena na přesun.

Meduňka

Vůní citronu vám byt provoní meduňka. Potřebujete trs rostliny, který zasadíte do většího květináče. K životu potřebuje dostatek světla a teplo – ideální místo na pěstování je na okně. Hnojit ji nemusíte v případě, pokud se ji nechystáte pěstovat doma po celý rok.

Řeřicha

Každý z nás ve škole pěstoval bylinky ze semínek. Tyto zkušenosti uplatníte u řeřichy. Semínka nechte naklíčit na talíři nebo v mělké misce se substrátem. Nepotřebujete velkou vrstvu. Dejte si ale pozor, aby semínka nepřeschla. K životu byste je už neprobudili. Za několik dnů, jakmile řeřicha dosáhne výšky až 10 milimetrů, je čas na sklizeň.

Ne všechny bylinky však snesou podmínky na okenním parapetu. Pokud vysazujete třeba koriandr nebo kopr za oknem, rostlinky by mohly po seříznutí zahynout.

