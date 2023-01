Zdroj: shutterstock

Tuřín či brukev řepka tuřín je kořenová zelenina obsahující velké množství vitaminu C, vody, vlákniny a draslíku. Má tak mnoho pozitivních účinků na naše zdraví – stimuluje peristaltiku střev, zlepšuje trávení a zrak, snižuje cholesterol, působí preventivně proti vzniku depresí a další. Vyplatí se proto tuřín zařadit do jídelníčku. Spousta lidí jej však opomíjí kvůli jemně štiplavé chuti v syrové podobě a neznalosti přípravy. Přitom je to jednoduché.

Jak tuřín uvařit?

I když má slupku poměrně tvrdou, překvapí vás jemnou chutí a dodá jídlu šmrnc. Stačí tuřín povařit v hrnci na mírném ohni zhruba 25 minut. Pokud jej nakrájíte, vařte 15 minut. Jak poznáte, že je hotovo? Postup máte již nacvičený z vaření brambor – vidličkou zkontrolujete, že je zelenina měkká.

Bude chutnat i dětem, přidejte k tuřínu třeba švestky. Na tuto zdravou pochoutku budete potřebovat 1 kilo tuřínu, 200 gramů sušených švestek, 1,5 šálku mléka, 30 gramů krupicového cukru, 30 gramů másla a 30 gramů mouky.

V hrnci s vroucí vodou nechte nakrájený tuřín 5 minut odstát, aby nechutnal hořce. Poté vařte do změknutí. Sušené švestky umyjte a odstraňte semínka. V hrnci orestujte mouku a máslo a přidejte mléko. Nechte projít varem. Do této směsi přidejte švestky, tuřín a cukr a povařte dalších 5 minut.

Jak tuřín podávat?

Variant k servírování tuřínu je mnoho a nemusí na talíři stát pouze jako samostatná zelenina. Skvělý je jako příloha třeba namísto brambor, listy zase nahradí špenát. Za vyzkoušení stojí také zdravé tuřínové hranolky, pyré nebo placičky. Pochutnají si na něm děti, vegetariáni či vegani a milovníci pikantnějšího jídla. Stačí z něj ukuchtit salát, přidat ho k vegetariánskému burgeru nebo do mexické směsi.

Nakonec se vaření tuřínu nezdá být takový oříšek, co myslíte?

