Zdroj: Martin Beránek

Manželé Novákovi měli kuchyni z makassarové dýhy v kombinaci s oranžovou barvou. Před téměř dvaceti lety byla in. Ale už se přežila, a tak se rozhodli pro radikální změnu. Proč vsadili na tmavou barvu a nebáli se tapety ani dalších vychytávek?

René a Klára Novákovi založili firmu Le bon, která nejprve vyráběla koupelnový nábytek, pak přidala také kuchyňský. Muselo však uplynout dalších pár let, aby si dopřáli kuchyni na míru rovněž pro sebe. Vypadá úžasně, je moderní, ale její bonusy nejsou pouze "na oko", ostatně podívejte se na video. A také si přečtěte rozhovor s něžnější polovinou manželského páru.

Kláro, co vás lákalo?

Tmavá kuchyňská linka. Když jsme obklopení tmavým nábytkem, cítíme se dobře. A také jsme chtěli něco nevyzkoušeného. Proto jsme vertikální drážky na vysokých skříních z dubové dýhy mořené na černo zkombinovali s pracovní deskou z materiálu Corian v barvě Ash Concrete. Corianem jsme nakonec opláštili i čelní plochy spodních skříněk. Vznikl tak monolitický „betonový“ blok s integrovaným dřezem prakticky beze spár.

Souzní kuchyně s dalším vybavením vašeho domova?

Se zbytkem interiéru neladí, co se týká barev, to nepovažujeme za důležité. Hodí se k nám však svými jednoduchými tvary a dokonalými detaily, jako jsou pokosové spoje. Naše kuchyně je poměrně malá, má rozměry 4,5 x 4,5 m.

Po kolika letech jste si pořídili novou kuchyňskou linku a jak vypadala její předchůdkyně?

Stará kuchyně nám sloužila 18 let, byla z exotické dýhy makassar v kombinaci s oranžovou barvou, takže už docela out. Dispozici jsme zachovali, po mnoha variantách jsme se totiž vždycky vrátili k původnímu uspořádání. Tedy do tvaru písmene L.

Hlavním důvodem výměny kuchyně ale byla nefunkční digestoř – tedy byla účinná jen tak, jak jsou účinné „klasické“ digestoře nad hlavou, což nám nevyhovovalo. V showroomu Le bon totiž už několik let vaříme na varné desce s digestoří se spodním odtahem Bora a účinnost je nesrovnatelně lepší. Proto jsme si ji pořídili i do nové kuchyně. Ale spotřebiče nemáme jen od jedné značky. Třeba myčka nádobí je Miele, chladnička Liebherr.

Varnou desku s integrovanou digestoří si Novákovi osahali ve firemním showroomu, a teď si ji pořídili také do své kuchyně Autor: Martin Beránek

Takže předchozí zkušenosti s varnou deskou s integrovanou digestoří už jste měli?

O tom bych mohla mluvit mnoho hodin, protože jak jsem už říkala, varné desky s integrovanou digestoří máme v showroomu a navrhujeme je do všech kuchyní našich zákazníků. Je to dokonale funkční výrobek a opravdu nemůžu pochopit, proč si někdo do nové kuchyně pořídí digestoř nad hlavou. Ta zdaleka nefunguje tak dobře.

Najdeme u vás rovněž spíž?

Ne, ale máme spížovou skříň. Umístili jsme ji do vysokých tmavých skříní vlevo. V této části se ještě nachází chladnička s mrazničkou a další prostory jsou opět věnované potravinám. Možná stojí za zmínku, že chladnička má jen malý 36litrový mrazák, přitom v ní najdete 3 šuplíky, kde potraviny vydrží déle čerstvé než v klasické chladničce. V šuplících se totiž dá nastavit teplota a vlhkost právě s ohledem na uložené potraviny.

Proč jste zvolili dub a Corian?

Dub mořený na černo je ideální pro údržbu. I když na skříních nejsou úchytky a otvírají se za zkosené hrany, na povrchu neuvidíte otisky prstů. A z Corianu máme i dřez. Bezespárové spojení je možné díky speciálnímu lepidlu. Šedý odstín vnímáme jako velmi příjemný a také se snadno udržuje v čistotě, stačí kuchyňská houbička a jarová voda.

Dopřáli jste si někde dotykové otevírání nábytku?

Elektricky se otvírá pouze zásuvka pod dřezem. Tam je to důležité, protože ji otevřu dotykem nohy. Stačí ťuknout kolenem, když mám obě ruce plné, špinavé, nebo mokré.

Vidím jen dvě horní skříňky. Proč tak málo?

Původně jsme horní skříňky vůbec neplánovali, ale nakonec jsme si chtěli vyzkoušet, jak budou vypadat tenké laťky z dubu, zdůrazňuju - bez skla. Takové skříňky jsme ještě nevyráběli, takže jsme pokusní králíci. Nevadí nám, že se nedají zcela zavřít. Je v nich nádobí, které se často používá, a tudíž pravidelně myje. Doplňuje je dubová police se zabudovaným osvětlením, abychom dobře viděli jak pracovní plochu, tak tapetu na stěně.

Dekor tapety je opravdu wow. Ale tapeta a do kuchyně?

Tapeta je ze sklolaminátu ošetřená speciálním lakem, výrobce Tecnografica ji doporučuje rovněž do sprchových koutů. Vydrží mnoho let. Motiv se nám prostě líbil, nemáme rádi uniformní prostory. A díky nové digestoři se na tapetu nedostane vlhkost ani mastnota z vaření.

K jídelnímu stolu jste přidali i lavici. Kolik se na ni vejde lidí?

Čalouněná lavice mi evokuje posezení v kavárně. S nadsázkou říkám, že jsme celou anabázi s novou kuchyní dělali kvůli našim kamarádům, aby se k nám všichni vešli na večeři. Tento prostor je poměrně malý a díky lavici u nás může stolovat i 10 lidí. A jen tak mimochodem, židle jsou jediný prvek z původní kuchyně. Jen jsme jejich konstrukci nechali nalakovat načerno. Zkrátka my máme rádi tmavé barvy.

Zdroj: Le bon