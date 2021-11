Zdroj: Asko

Variant, jak otevřít dvířka nebo čela šuplíků, je poměrně dost, vyberte si. A přestože je design důležitý, nekupujte jen podle vzhledu. Úchytky či řešení bez nich si vždycky vyzkoušejte na vlastní prsty.

Staří známí: knopky a madla

Knopky a madla se do dvířek přivrtají nebo zafrézují. Určitě znáte kulaté knopky, ale můžou být také ve tvaru olivy, čtverců či obdélníků. U madla si ještě vyberte, zda ho chcete umístit horizontálně, nebo vertikálně. „Dnes je trend mít vše vodorovně. Přesto se z pohledu ergonomie jeví výhodnější svislá montáž na klasická dvířka a vodorovná v případě šuplíků,“ uvádí designérka Věra Tomíčková z Toto studia. A dodává, abyste u těchto vnějších úchytek počítali s potřebným prostorem před dvířky například v rohu, aby knopka či madlo nebouchaly do vedlejší skříňky.

Mezi úchytky patří i vystouplé mušle. Jsou zajímavé tvarově, ale trochu méně praktické na manipulaci. Naopak do dvířek se zabudovávají kazetové úchytky.

Moderní řešení: profily

„Kovový profil může být zafrézovaný buď do hrany dvířek, nebo do hrany korpusu. Používají se různé tvary a velikosti, vyzkoušejte si, co bude sedět vašim prstům a zda vám vyhovuje tvarování i s ohledem na údržbu,“ říká designérka. U profilů stejně jako úchytek platí: čím hladší plocha, tím snazší čištění.

Profily se více hodí na spodní skříňky/šuplíky, u horních skříněk se často kombinují s jiným způsobem otevírání, například knopkami. Nebo se tu používají skryté profily, zafrézované do hrany dna. Dvířka se pak snadno otevírají za spodní hranu, protože jsou odsazené.

Designový integrovaný profil použitý v kuchyni řady Linea Retta Autor: Oresi

Trochu jinak

Někdy to vypadá, že kuchyňský nábytek snad ani žádný profil nemá. Většinou jde o hranu dvířek zkosenou dozadu například pod úhlem 30 stupňů či i více. „Může být zakryta kovovou krytkou nebo opatřená minimalistickým profilem. Pohledově vidíte úzkou linii, zároveň hrana poskytuje adekvátní prostor pro úchop,“ připomíná Martin Dusík ze společnosti Trachea.

Otevírání na dotyk

Nábytek bez úchytek nahrává moderním kuchyním, které v horní části využívají různé výklopy, v dolní části výsuvy. Stačí se jich dotknout a díky mechanickému řešení (například pružina nebo píst), případně systému elektrické podpory se otevřou. A když do nich zase jemně ťuknete, zavřou se. „Například mechanický systém zvaný Tip On může být součástí samotného pantu, nebo jde o malý píst, který se domontuje do hrany korpusu,“ vysvětluje designérka. Tento způsob vyžaduje, aby dvířka byla o cca 2-3 mm otevřená, aby při dotyku došlo k lehkému promáčknutí ke korpusu. Což může někomu vadit při pohledu na dvířka shora, proto se přes skříňky umísťuje pracovní deska.

Kombinujte!

Nemusíte mít všude všechno stejné. Klidně zkombinujte knopky u horních skříněk s madly u těch dolních. Nebo někde přidejte dotykové otvírání, velice praktické je zejména u spodní skříňky, za níž se skrývá koš. Ale třeba si zvolíte ještě jinou variantu.