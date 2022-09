Zdroj: Shutterstock

Kuchyně vyrobená přesně podle přání majitele je snem každého z nás. Ne vždy to však dopadne skutečně tak, jak si přejeme. Výrobě linky na míru předchází pečlivé a složité plánování. Před jejím pořízením si musíte velmi dobře rozmyslet, jak by měla kuchyňská linka vypadat. A to nejen z vizuálního hlediska, ale i jaké materiály chcete použít.

1. Peníze hrají prim

Pokud si nebudete přestavbu kuchyně dělat svépomocí, ale přizvete si k tomu firmu, musíte mít jasnou představu o finančním rozpočtu a dát si pozor na to, aby nebyl překročen. Proto tuto informaci zmiňte už na první schůzce se zástupci firmy. Rovnou s nimi proberte i další důležité věci, jako je designový styl a tvar kuchyně. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl, měl by ladit se zbytkem domácnosti.

2. Barvy a návrhy

Od designového stylu se pak odvíjí i zvolená barva kuchyňské linky. Ne každá barva se hodí pro každou kuchyni. Pokud máte malou místnost, vyvarujte se tmavým barvám, které prostor opticky zmenšují. Zvolte spíše světlé barvy. V případě velkých místností, se už s výběrem barev můžete vyřádit.

Důležité je také promyslet, kolik skříněk a úložných prostorů chcete. Jaká bude výmalba či obklady za linkou. Kde chceme jaké osvětlení, a jaká bude k lince pasovat podlaha. Toto vše by mělo kuchyňské studio či truhlář vzít v potaz a zakreslit do plánu, který vám dá ke schválení.

3. Materiál

Co se týče samotného výběru kuchyňské linky, v první řadě mějte na paměti, že nejdůležitější je funkčnost. Vhodné jsou tedy omyvatelné materiály, na kterých nebudou vidět šmouhy. Nejlepší je v bezkonkurenčně masiv. Statná a pevná deska, se kterou se jen tak něco nestane. Povrchová úprava se provádí lakováním, patinou nebo mořením. Pořízení kuchyňské linky z masivu je však velmi nákladné.

Levnější variantou je lamino. Na první pohled vypadá velmi podobně jako masiv, ale rozhodně tolik nevydrží. Cena je však výrazně nižší než u masivu. Sáhnout můžete i po deskách fóliovaných nebo lakovaných. Výhodou je jednoznačně příznivá cena, odolnost vůči teplu a vlhku, dlouhá životnost a snadná údržba. A snad nejpopulárnější pracovní deskou je dýha. Jde o kombinaci dřeva a hladkých ploch. Je levnější než masiv, ale vydrží víc než lamino.

Zdroj: ireceptar.cz, bydleni.instory.cz