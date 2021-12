Zdroj: Shutterstock.com

S konzumací soli se to nesmí přehánět, ovšem úplně bez soli by se náš organismus také neobešel, a když víme, jak ji správně využít, může nám pomoct i při nejrůznějších zdravotních obtížích. I obyčejná kuchyňská sůl obsahuje kromě dominantního sodíku další užitečné prvky jako fosfor, hořčík, brom, jód, vápník nebo železo. Třebaže zdravý člověk by měl konzumovat zhruba 5 g soli denně, což je necelá kávová lžička, při průjmech, zvracení či silném pocení dochází k rychlému úbytku sodíku a je potřeba ho solí doplnit, jinak by mohlo dojít ke vzniku nervových či svalových potíží a rozvratu vodní rovnováhy v těle. A čemu dalšímu dokáže sůl prospívat?

Sůl svědčí pokožce i sliznicím

Je známo, že mořská voda má příznivý účinek na kožní problémy od ekzémů až po lupénku. A léčivé účinky mořské vody lze úspěšně nasimulovat i v našich podmínkách. V napuštěné vaně rozpusťte kilo soli a na půl hodiny se do příjemně teplé lázně položte. Prospějete tím ekzematické či jinak problémové pokožce. Obzvlášť účinná je sůl z Mrtvého moře, ale i kuchyňská vám dobře poslouží.

Pokud vás trápí rýma a ucpané dutiny, použijte na výplach nosu roztok ze sklenice vody a zhruba půl lžičky soli. Nejlépe se provádí pomocí rozprašovače, několikrát denně. Při bolestech v krku či potížích v ústní dutině, proti zubnímu kameni či zápachu z úst svědčí vyplachování a kloktání solí – zde může být koncentrace trochu vyšší, pokud trochu ochutnáte, voda by měla být zhruba jako mořská. Používejte třikrát denně po dobu jedné minuty.

Solí odstraníte i bradavice – na ty je potřeba trochu silnější kalibr, smíchejte tedy lžíci soli a lžíci octa a potírejte pravidelně postižené místo.

Koupel s přídavkem soli pomáhá při problémech s pokožkou, zrohovatělých patách i plísňových onemocněních. Autor: FotoHelin/Shutterstock.com

Sůl uleví nohám

Na zrohovatělou kůži na nohou, stále studené nohy či plísňové onemocnění nohou pomůže koupel z 10 l vody a 200 g soli. Sůl rozpusťte v litru horké vody, pak doplňte zbylou vodu. Nohy ponořte na 10–20 minut, po koupeli je nechte volně uschnout. Kromě blahodárného účinku na vaše končetiny se vám bude i lépe usínat.

Sůl neprospívá jen zdraví, ale také kráse

Můžete si připravit pleťovou masku z medu a soli v poměru 1 : 1. Nechte působit 15 minut, poté opláchněte teplou vodou a natřete pleťovým krémem. Výsledkem bude vyživená a hladká pokožka.

Sůl pomůže i s mastnými vlasy a mastnou pokožkou hlavy – stačí dát dvě až tři lžíce do svého oblíbeného šamponu a mýt jako obvykle. Po pár použitích by se mastnota měla dát na ústup. Případně můžete do 300 ml vody dát lžíci soli a nechat rozpustit, výsledný roztok vetřete do pokožky hlavy a nechte 15 minut působit. Poté opláchněte vlažnou vodou, používejte 1x týdně.

