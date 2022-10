Zdroj: shutterstock

Z rozhovoru s paní Boháčovou vyplývá několik základních věcí. Pokud vám někdo nabízí jídelníček bez pečiva, utíkejte rychle pryč. Ideální je konzumovat pečivo kvalitní, a to v hojném množství. Zhruba polovina denního příjmu sacharidů by měla pocházet právě z pečiva.

Co je lepek a k čemu je užitečný?

Bílkovina obilného zrna. Pochází převážně z pšenice, ale i žita, ječmene a tak dále. Panuje mýtus, že lepek komplikuje hubnutí. Není tomu tak. Pečivo, i to, které obsahuje lepek, nám dodává energii. Nedostatek energie se pak projeví typicky v závěru dne. Pak přichází noční přejídání a tak dále. Pečivo je perfektní zdroj vlákniny. Lidé v dnešní době mají vlákniny obecně málo. Nemá smysl se dobrovolně zbavovat dalších zdrojů, které nám ji mohou poskytnout. Řeč je o některých druzích pečiva, a to nejen celozrnných. Třeba kornbageta obsahuje úžasných skoro 8 g vlákniny na jeden kus. Doporučený obsah vlákniny ve stravě se nám obecně příliš nedaří plnit. A pokud se některých zdrojů vlákniny dobrovolně v jídelníčku zřekneme, musíme více přemýšlet o dalším doplnění do jídelníčku jinou alternativou.

