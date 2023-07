Zdroj: Tondach

Na střechách se již tisíce let objevují různé varianty komínků na hřebenáčích, takže je jisté, že potřeba odvětrat prostory pod střešní krytinou nebyla neznámá ani našim předkům. Současné pálené tašky ovšem nabízí spolehlivá řešení, která investora nezklamou. A ani nesmí – obyvatelé podkrovních bytů by totiž jistě nechtěli žít ve vlhkém a přehřátém prostředí. Navíc absence odvětrávání střechy by mohla nemovitost znehodnotit i o miliony korun.

Odvětrání je nutnost!

Aby střecha větrala, je nutné jednak zabudovat do krytiny dostatečný počet větracích tašek, ale také dbát na to, aby se otvory, které mají za úkol „nasávat vzduch“ (tedy u okapu), neucpaly listím, větvemi a jiným nepořádkem. Samozřejmostí je dodržování stavebních norem a Pravidel pro navrhování a provádění střech. „Nasávací otvor na střeše u okapu by měl být minimálně 200 centimetrů na 1 běžný metr okapu, to samé na celé ploše střechy, čehož lze jednoduše docílit, pokud instalujeme kontralatě s výškou 40 milimetrů. U hřebene a podél nároží je pak nutné použít větrací tašky dle typu použité krytiny, plochy střechy a délky krokví, tedy vzdálenosti od okapu po vrchol,“ vysvětluje Rudolf Prus, technik ze společnosti Tondach.

Není funkční střechy bez kvalitního podstřeší a odvětrání

Podmínky životnosti a funkčnosti střešního pláště

„Pokud kterékoliv z těchto doporučení nebude splněno, riskuje investor podstatné snížení životnosti a funkčnosti celého střešního pláště, a to i při použití nejkvalitnějších materiálů. Správné zabudování komponentů do střechy je totiž stejně důležité jako jejich bezvadná výroba. Navíc platí, že čím je střecha větší, tím více pozornosti musí stavitel věnovat jejímu bezchybnému odvětrání. Totéž se vztahuje i na členité střechy. Proudění vzduchu totiž nesmí bránit žádné překážky, a tak je v případě složitějšího tvaru střechy nutné instalovat větrací tašky nejen podél hřebene, ale i na každé jednotlivé nároží,“ popisuje Robert Krestýn ze společnosti Wienerberger.

Laikům vstup zakázán

Spotřeba větracích tašek na různé střechy je individuální. Proto je vždy důležité se poradit s odborníky, a nechat si spočítat přesný počet jednotlivých doplňků potřebných na odvětrání konkrétní střechy. Mimo větracích tašek, pásů a nasucho pokládaných hřebenáčů totiž existují i inovativní řešení.

Liniové odvětrání

Novým standardem, jak ukazuje trend v západní Evropě, se stává takzvané liniové odvětrání, které zohledňuje nejen nejnovější požadavky, ale i zkušenosti z praxe. Větrací průřez se táhne po celé délce hřebene, a odvede tak podstatně větší množství vlhkosti než bodové odvětrání. Navíc pak není třeba používat dalších doplňků, a tak je tato možnost i cenově dostupnější, bezpečnější, spolehlivější a z hlediska realizace jednodušší variantou, jak střechu udržet funkční a bez vad po celá desetiletí.

Zdroj: wienerberger.cz, hpishop.cz