Zdroj: shutterstock.com

Pokud ještě není půda promrzlá, stále máte dostatek času k přesazení a vysazení opadavých, ale i stálezelených stromků či keřů. Vhodné je sázet kontejnerové rostliny nebo s kořenovými baly. Budete mít větší jistotu, že se ujmou.

Co můžete sklidit? A co vysadit?

V listopadu můžete sklidit také poslední kořenovou zeleninu, uskladněte ji na místě, kde nepromrzne. V záhonu můžete ponechat část petržele, růžičkové kapusty, pórku, ale i kadeřávku. Začátkem listopadu ještě můžete vysadit zimní česnek, cibuli a jarní zelí. Tam, kde je výživná půda, lze vysít jarní karotku, ředkvičky či kořenovou petržel. Záhony přikryjte netkanou textilií.

Vysadit můžete také okrasné jarní cibuloviny – tulipány, narcisy, ale i všechny druhy lilií.

Zahrada v listopadu Autor: shutterstock.com

Pozor na listí

Nezapomeňte na pravidelný úklid listí z trávníku. Ten by mohl v lepším případě pod nánosem vlhkého listí zežloutnout, v horším případě by ho mohla zasáhnout bílá plíseň. Listy můžete vyhodit, případně je můžete přidat na kompost. Některé rostliny s ním můžete ochránit – rády za něj budou ibišky, komule, hortenzie, ale i růže.

Stříhejte a nezapomeňte na stromy

Poslední stříhání si zaslouží živý plot. Nezapomínejte na to, aby byl střih pozvolný – v koruně užší, ke kořenům by se měl rozšiřovat. Co se týče okrasných travin, ty už nestříhejte, jen je svažte, aby nevymrzla báze rostliny. Do jejího středu můžete přidat slámu.

Důkladně zalít byste měli před příchodem mrazů všechny listnaté, ale i jehličnaté stromky a keře. Voda by se měla dostat až ke kořenům.

Zdroj: zahrada.cz