Zdroj: Nasmodrymak.cz

Přestože jsou maková semínka z pohledu zdraví velmi prospěšná, mnozí z nás ho stále konzumují málo. Proč byste měli mák setý do svého jídelníčku zařadit častěji a nejen v podobě makové náplně do buchet nebo závinu?

Už jen fakt, že naše země je největším producentem potravinářského máku na světě, by měl podpořit jeho konzumaci. Máme ho doslova po ruce. Maková semínka jsou nadupaná minerály, vitaminy a dalšími látkami, které nám skutečně svědčí.

Božský zdroj vápníku

Maková semínka jsou opravdu jedinečným zdrojem vápníku, obsahují ho asi dvanáctkrát více než kravské mléko. Když budete mák pravidelně baštit, chráníte své kosti i zuby, je vhodný jako součást preventivních opatření před osteoporózou. Z dalších minerálů zmiňme například draslík, měď, zinek, hořčík či železo. Například má asi dvakrát více draslíku než banán.

Další plusy pro zdraví

Důležité jsou také esenciální mastné kyseliny - linolová a alfa-linolenová, které si náš organismus nedokáže vytvořit sám a musí je čerpat ze stravy. Mimo jiné fungují jako prevence před nemocemi srdce. Obsah bílkovin v máku je srovnatelný s tím, co nabízí hovězí nebo vepřové maso. Perfektní je rovněž podíl vlákniny, zásadní pro správné trávení, ale i pocit sytosti.

Dále přispívá k lepší využitelnosti vitaminů rozpustných v tucích a díky obsahu látek, které patří mezi antioxidanty, neutralizuje působení škodlivých volných radikálů, čímž přispívá k podpoře obranyschopnosti a zpomaluje proces stárnutí.

A aby toho nebylo málo, ještě se uvádí, že zlepšuje paměť.

Zkuste lívance s využitím makového proteinu naslano (přidejte například nivu a ořechy) Autor: Nasmodrymak.cz/kitchenbook

Semínka celá, nebo rozmělněná?

Klidně je můžete rozkousat, například v salátu, ale spíše je namelete (nejen do buchet), rozmixujete (třeba až budete vyrábět domácí makové mléko) nebo nadrtíte v hmoždíři. Kdybyste semínka skutečně polykali celá, nebude to mít pro váš organismus valný efekt. Vhodnější je také konzumace zasyrova, tepelnou úpravou se snižuje obsah účinných látek, ale i to je mnohem lepší než nejíst mák vůbec.

Případně zvolte alternativu, například makový olej. Nebo makový protein, který vzniká jako druhotná surovina při lisování makových semínek. Například dvě lžíce proteinu denně, zamíchané v jogurtu nebo použité při výrobě domácího müsli či přidané do kaše a podobně, slibují dostatečný příjem vápníku.

Kde ho vzít

Až někde za čas uvidíte červené květy máku vlčího, tak se pokochejte a pak zamiřte do obchodu nebo ještě lépe, přímo k některému pěstiteli (přehled prodejců najdete zde). Vlčí mák se považuje za plevelnou rostlinu, kdežto pro konzumaci se cíleně pěstuje mák setý, většinou kvete bíle, jen u základů okvětí vidíte fialové zbarvení.

Ještě je třeba odlišit potravinářský mák od máku technického, který naši odborníci považují za falešný mák (dováží se k nám ze zahraničí). Což na první pohled nepoznáte, řiďte se logem České cechovní normy, která garantuje stoprocentně český původ.

Autor: Nasmodrymak.cz

Zdroj: Náš modrý mák, Mojezdravi.cz