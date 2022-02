Zdroj: shutterstock.com

Mugcake může být zdravý, výživný, ale také neskutečně chutný. Je jen na vás, jaké ingredience k jeho přípravě použijete. Je to způsob, jak si dopřát teplou snídani či svačinu, která je hotová během pěti minut.

Jogurtový mugcake

Budete potřebovat:

1 banán

1 vejce

100 gramů ovesných vloček

1 lžíce chia semínek

1 lžíce medu

jogurt

Postup přípravy:

Připravte si hrníček. Dejte do něj rozmačkaný banán, jedno vejce, chia semínka, med a ovesné vločky (ty je vhodné rozmixovat pro jemnější chuť). Suroviny promíchejte, aby vzniklo vláčné těsto. Podle potřeby jej nařeďte vodou nebo zahustěte vločkami.

Těsto by mělo dosahovat do výšky maximálně poloviny hrnečku, při pečení nabude. Hrníček vložte do mikrovlnné trouby na tři minuty. Po upečení vyklopte na talíř a ozdobte jogurtem.

Mugcake Autor: shutterstock.com

Čokoládový mugcake

Budete potřebovat:

2 lžíce mouky

1 lžička cukru

2 lžíce mléka

1 lžíce oleje

1 lžička kypřícího prášku

1 vejce

trocha čokolády nakrájené na malé kousky

Postup přípravy:

Do hrníčku dejte nejprve suché ingredience, smíchejte je spolu. Poté přidejte předem smíchané mokré ingredience. Kousky čokolády vmíchejte do těsta jako poslední. Těsta v hrníčku by mělo být zhruba do poloviny.

Mugcake vložte do mikrovlnné trouby (na 800 wattů pečte asi 90 vteřin), použít můžete také troubu předehřátou na 180 °C – v tomto případě na 20 minut.

Zdroj: ireceptar.cz, prozeny.cz