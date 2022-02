Zdroj: Vitana

Aby mělo vepřové koleno perfektní chuť, vyplatí se naložit ho asi den předem do jednoduché marinády z piva, česneku a cibule. Kdo má domácí pekárnu, rovnou si k masu upeče také chleba a my ostatní si pro něj zaběhneme do obchodu. Ale všichni ještě potřebují suroviny na dochucovadlo – vejmrdu.

Vejmrda se představuje

Někdo ji označuje jako méně tradiční přílohu k masitým pokrmům, prakticky však jde o dochucovací složku. Zkrátka místo samotného křenu ještě nastrouhejte jablka a směs dochuťte. Kdo ocení větší říz, přidá více křenu, a kdo má raději sladší variantu, změní poměr surovin ve prospěch jablek.



Suroviny: 2 vepřová kolena, 1 palice česneku, 3 cibule, 300 ml piva, sůl a pepř, čerstvý chléb. Na vejmrdu: 1 křen, 1 až 2 jablka, citronová šťáva, asi 1 lžička octu a 1 lžička krupicového cukru

Postup: Kolena očistěte a kolem kosti nařízněte kůži. Osolte je a opepřete. Polovinu česneku prolisujte a potřete jí maso. Oloupané cibule a druhou polovinu česnekových stroužků nakrájejte na plátky, které dejte na dno pekáče. Na tento základ položte kolena a zalijte je pivem. Pekáč přikryjte a nechte ideálně do druhého dne marinovat v chladu. Následující den si předehřejte troubu na 160 °C a kolena pečte přikrytá asi 2 hodiny. Několikrát je otočte a přelijte výpekem. Jakmile začne maso odpadávat od kosti, budou hotová.

Mezitím máte dost času na očištění křenu a oloupání jablek. Oboje nastrouhejte, zakápněte citronovou šťávou, promíchejte a přidejte ocet i cukr (jejich poměr si rovněž můžete upravit na míru svým chutím), znovu promíchejte. Ještě nakrájejte chleba a užijte si pořádnou baštu.

