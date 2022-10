Zdroj: David Brázda

Nebudeme tvrdit, že příprava větrníku je rychlovka, to by byla lež jako věž. Ale trochu úsilí a času navíc se vám stoprocentně vrátí v podobě neskonale vděčných konzumentů této dobroty. A dost možná se větrník stane vaším majstrštykem. Aby také ne, když vám nabízíme prověřený recept zkušené cukrářky.

Suroviny: Na odpalované těsto: 125 ml mléka, 125 ml vody, 3 g soli, 10 g cukru krupice, 100 g másla, 165 g hladké mouky, 250 g vajec.

Na žloutkovou šlehačku: 250 ml mléka, 4 žloutky, 1 g soli, ½ vanilkového lusku, 60 g cukru krupice, 15 g hladké mouky, 15 g maizeny (kukuřičný škrob), 40 g másla, 200 ml smetany ke šlehání.

Na karamelovou šlehačku: 100 g cukru krupice, 20 g medu, 350 g smetany ke šlehání.

Na karamelovou polevu: 200 g cukru krupice, 40 g medu, 100 ml smetany ke šlehání.

Navíc: opražené plátky mandlí.

Postup: Začněte přípravou karamelové šlehačky. Cukr s medem dejte na pánev a zkaramelizujte. Neustále míchejte, aby se cukr nespálil. Smetanu ohřejte a zalijte s ní karamel. Za stálého míchání provařte, až je karamel rozpuštěný. Přelijte do misky a zakryjte. Nechte v lednici do druhého dne.

Pusťte se do odpalovaného těsta. Mléko, vodu, sůl a máslo přiveďte k varu a vsypte mouku s cukrem. Míchejte a restujte, až se hmota přestane lepit na vařečku. Nechte vychladnout a postupně do hmoty vmíchejte vejce. Odpalované těsto nanášejte zmrzlinovou porcovačkou nebo cukrářským sáčkem s řezanou trubičkou a stříkejte větrníky na vymazaný a vysypaný plech nebo na silikonovou podložku. Prvních 20 minut pečte s párou při teplotě 200 °C nebo pokropte plech s větrníky vodou. Dopékejte asi 20 až 30 minut při teplotě 170 °C a neotevírejte troubu.

Příprava dokonalého větrníku si žádá čas, ale výsledek za to stojí Autor: David Brázda

Teď přijde na řadu žloutková šlehačka. Do rendlíku dejte asi ¾ mléka a zahřejte pod bod varu. V misce důkladně promíchejte ¼ mléka se solí, vanilkou, žloutky, moukou, maizenou a cukrem. Zalijte částí horkého mléka, promíchejte a nalijte zpět vše do rendlíku. Za stálého míchání provařte. Uvařený krém potřete máslem, přikryjte potravinářskou fólií a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Ušlehejte smetanu. Žloutkový krém lehce prošlehejte a spojte se šlehačkou. Dejte do sáčku s hladkou trubičkou. Karamelovou šlehačku ušlehejte a dejte do sáčku s řezanou trubičkou.

Ještě si připravte karamelovou polevu. Nechte zkaramelizovat cukr s medem a zalijte horkou smetanou. Míchejte až do rozvaření karamelu. Svařená poleva je na 115 °C.

Upečené větrníky rozřízněte a na spodní díly nastříkejte žloutkovou šlehačku a na ni karamelovou šlehačku. Horní poloviny větrníků polijte karamelovou polevou, otřete, co přetéká, a přiklopte je na karamelovou šlehačku. A kdo chce, může větrníky dozdobit opraženými plátky mandlí.

