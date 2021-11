Zdroj: Scholzův mlýn

Každé místo, které má za sebou bohatou minulost, láká, a nemusí to být zrovna zámek. Objekty dříve sloužící jako mlýn se jen proměnily v čase. A mnohé z nich nyní slouží jako netradiční ubytování.

Scholzův mlýn: zaručená romantika

Kdy přesně se ve Scholzově mlýně na okraji Českých Petrovic (v jižní části Orlických hor při hranici s Polskem) začalo točit vodní kolo, nevíme. Zato je známo, kdy se točit přestalo, to se psal rok 1947. Pak přišla delší pauza, až rok 2010 odstartoval velkou rekonstrukci, včetně mlýnského kola a náhonu. Do roku 2020 sloužil mlýn soukromým účelům a od letoška funguje jako stylový penzion. Doporučujeme ho především spřáteleným rodinám nebo partě kamarádů, pronajímá se jako celek (maximum 12 osob). Z několika pokojů zmiňme zejména ložnici, která svým charakterem a vybavením odpovídá tomu, jak lidé dříve žili, kratší postele se hodí spíše pro děti. Hlavní místnost se nachází na místě dřívější mlýnice a nikdo vám nebude bránit, když si budete chtít lehnout na pec. A do sklepa s původními klenbami a mlýnským kolem vás zase láká vířivka.

Co podniknout: Kolem objektu se klikatí turistická trasa do Klášterce nad Orlicí, a když napadne sníh, přímo v Českých Petrovicích se provozuje lyžařské a snowboardové středisko. V nedalekém Žamberku můžete navštívit Muzeum starých strojů a technologií.

Bývalá mlýnice se proměnila ve společenskou místnost Autor: Scholzův mlýn

Hejlův mlýn: hlavně klid

Jeho historie se začala psát zhruba v polovině 19. století, kdy se stávající objekt přestavěl na mlýn. Najdete ho na okraji obce Horní Čermná, vlastně na samotě. Fungoval až do 40. let minulého století, pak přišla delší pauza a po smrti posledního mlynáře začal chátrat. V roce 2012 se vnučka mlynáře spolu s dalšími členy rodiny pustila do rekonstrukce a rok na to se proměnil v netradiční ubytování. Mlýn nabízí několik různě velkých apartmánů pro více rodin, ale není zase tak obrovský, abyste si připadali jako v hotelu. Bývalá mlýnice funguje jako společenský prostor s krbem, odsud byste také měli vidět mlýnské kolo.

Co podniknout: Okolí je jako stvořené pro vycházky, a pokud vám nevadí podzimní počasí, klidně sedněte i na kolo. V zimě si tady zase užijete běžky. Až se vám zasteskne po městě, můžete se vydat na prohlídku nedalekého Lanškrouna.

Na venkovním ohništi si upečete něco dobrého Autor: Hejlův mlýn

Krumlovský mlýn: v centru dění

Představovat Český Krumlov asi moc nemusíme, je přitažlivý ze všech stran. Neméně kouzelné je také ubytování v soukromí v historickém centru. Zkuste například apartmány Krumlovský mlýn, jež se nacházejí v objektu bývalého mlýna, mělo by jít o jednu z nejstarších budov ve městě, která pamatuje středověk. Z oken uvidíte nejen na Vltavu a mlýnský náhon, ale také na hradně-zámecký komplex, druhý největší v České republice. Apartmány představují originální prolnutí historického místa s moderním designem, mezi vskutku netradiční vybavení patří postele zavěšené na řetězech.

Co podniknout: Český Krumlov je něco jako historické jádro Prahy, ale v malém, všude dojdete pěšky. Z města je to také pár kilometrů na rozhlednu Kleť. Jedinečné výhledy nabízí i Stezka korunami stromů Lipno, k ní to už budete mít o něco dál, asi 35 kilometrů.

Ani v moderně zařízeném Krumlovském mlýně nechybí typické atributy doby minulé Autor: Krumlovský mlýn

Zdroj: Amazing Places