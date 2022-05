Zdroj: Shutterstock

Bohužel kari sítě, tedy mříže žebírkových drátů tvářených za studena, jsou pro betonáž základním systémovým komponentem. Nahradit ho prakticky nejde. Jde o výztuž betonových konstrukcí, která vypomáhá s parametry, které beton samotný postrádá. Především je to pevnost v tahu, kdy ocel má o řád lepší parametry. Zvyšuje soudržnost, zabezpečuje stabilitu a dodává konstrukci statické jištění i v problematických místech. A tak se roxory a kari sítě stále musí používat, i když cena je strašlivě vysoká. To je problém mnoha stavebníků. A někteří se na to ptají i nás.

Když není

Čím nahradit ocel, jejíž ceny tak vyletěly nahoru? Čím nahradit roxory a kari sítě, když je jich nedostatek? Směrů se nabízí několik. Někdo například hovoří o implementaci drátkobetonu. Jde o vcelku moderní materiál, kdy přímo do betonové směsi jsou přidávána vlákna v podobě rozptýlené výztuže (ocelová, polypropylenová), která zlepšují finální vlastnosti betonu. Použité množství drátků se pohybuje mezi 20-40 kg/m3 v závislosti na typu drátků, pevnostní třídě použitého betonu a požadované hodnotě vyztužení. Drátkobeton ovšem nemůže plně nahradit kari sítě. Výrazně zlepšuje vlastnosti betonu, snižuje možnosti vzniku smršťovacích trhlin, zvyšuje kvalitu a pevnostní charakteristiky, ovšem postrádá celistvost konstrukčního celku, kterou nabízí armovaný beton. Navíc si nikdo doma drátkobeton neumíchá v míchačce, ten lze přivézt jen z betonárky.

Drátkobeton v lomu Autor: Smart Engineering

Druhou možností je využití kompozitových variant. Ty jsou na trhu už pěknou řádku let, ale dosud se více neprosadily. Až nyní. Jejich výroba ze skelného vlákna impregnovaného polymerovou pryskyřicí totiž byla dražší než u klasické ocele, která se k nám dovážela z Ruska, Běloruska, Číny apod. Jenže výše uvedené ekonomické dopady výrazně srovnaly ceny, takže náhle se stal z kompozitové sítě srovnatelný produkt, který zaujal především drobné stavebníky. Výhodou je totiž hmotnost, kdy kompozitová síť je navinutá jako plot do balíku, snadno ji unese kdokoli (například balík 1 x 50 m váží asi 20 kg) a odveze ji i osobní auto. Nabízí se v běžných rastrech ok 10 x 10 cm, ovšem lze objednat i jiné velikosti. Pevnost v tahu je vysoká, takže stačí na většinu konstrukčních systémů. Ohromnou výhodou je i to, že kompozit prostě nerezaví. I když se dostane voda k výztuži, chemické procesy nenaruší cementové krystaly. S tím souvisí i nutnost malé krycí vrstvy. Zatímco na klasickou kari síť je zapotřebí dostatečná tloušťka, zde to tak není.

Návin kompozitové sítě Autor: Armakompozit

