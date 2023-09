Zdroj: Václav Novák

Původně to mělo být jinak. Architekti z ateliéru Čtyřstěn neměli příliš zasahovat do dispozice a konstrukcí, ale nakonec se s majiteli dohodli i na úpravách podkroví a nově řešili také zázemí v přízemí. Karel Kubza, Milan Joja, Tomáš Págo a Martina Fojtíková na projektu, který přihlásili do soutěže Interiér roku, kategorie Rekonstrukce, zajišťovali vše. Od studie až po autorský dozor na stavbě. A kdyby majitelka domu nechtěla zůstat v anonymitě, i ji by rádi uváděli jako spoluautorku návrhu.

Potřebné zjednodušení

Asi dvacet let starý zděný dům v Brně s ocelovou konstrukcí krovu a galerie byl v dobrém stavu, jen poněkud neuspořádaný. Představte si imitaci Středomoří říznutou Balkánem: rustikální dřevo, obloukové niky, falešné římsy, falešné trámy, keramickou mozaiku znázorňující slunce… A k tomu nepoměr stísněného podkroví vůči velkorysému přízemí. „V podkroví jsme zvětšili hlavní koupelnu a celkově uklidnili prostor, tedy odstranili zbytečné rohy a vyplnili zákoutí nábytkem.

Vikýře jsme rozšířili asi o metr, abychom v dětském pokoji a koupelně získali podchodnou výšku 2,3 metru v celé šířce místnosti. Také jsme nově ladili zázemí v přízemí - místo zbytečně velké původní koupelny vznikla mezi kuchyní a pracovnou spíž, prádelna a denní koupelna k pracovně,“ vysvětluje Karel Kubza. V domě jsou z velké části nové rozvody vody a odpadů i elektroinstalace. Do střechy se zasahovalo jen v místě vikýřů a nových střešních oken, měnila se okna i dveře a podlaha (dubové lamely a pískově šedá keramická dlažba).

Začínáme v přízemí

Největší výzvou bylo respektovat proporce domu a využít původní prvky interiéru jako niky, vitríny a různá zákoutí nebo výrazné křivky schodiště a galerie. V hlavním otevřeném prostoru jsou tři různé podlahové úrovně; nejvýše stojí kuchyně s ostrůvkem s posezením, kolem něhož se točí běžný rodinný provoz. O dva schody níže je navazující obývák s jídelním stolem a knihovnou, ještě níže se nachází hobby místnost, lidově řečeno zašívárna pro všechny.

Dominantou prostoru je točité schodiště vedoucí na galerii. „Křivka galerie je původní a měla odkazovat ke klavírnímu křídlu, které stálo v přízemí. Galerii jsme nechtěli bourat, tak jsme ji podpořili zeštíhlením základny schodiště a plným zábradlím, které se vine halou jako stuha. Zábradlí je z dubové dýhy, stejně jako nábytek na míru. Dřevo doplňuje bílý lak, černé kovové detaily a šedé čalounění,“ vysvětluje architekt.

Z nedostatků přednosti

Mezi jídelnou a obývacím koutem vidíte vitrínu, která má horní ocelový rám; pocitově dělí prostor, ale nebrání průhledům. Černá ocel se opakuje i na původní krbové vložce, dále na rámech vitrín a na stropních a nástěnných svítidlech. Zaujme i polstrování na sezení v nikách nebo prosklená vitrína v obvodové stěně v kuchyni. Ta tu také byla, tak ji architekti vzali do hry a doplnili o vložené dřevěné ostění, aby ladila s novou kuchyní. Přízemí doplňuje pokoj pro hosty a pracovna s koupelnou a skrytou terasou.

Soukromí v podkroví

Dům disponuje třemi koupelnami, ta hlavní se nachází v patře, s výhledem do krajiny. Díky rozšíření vikýřů a jejich změně ze sedlových na pultové se koupelna i ložnice zvýšila (s původními vikýři měla ložnice optimální podchozí výšku jen uprostřed místnosti). Skříně a police se staly součástí stěn a nevystupují do prostoru podkroví, ostatně ten je kvůli šikmé střeše složitý až až. Velké zjednodušení přinesla zmiňovaná proměna vikýřů, díky nimž se podkroví výrazně prosvětlilo a vyčistilo od zbytečných zlomů a hran.

Protože se bavíme o domě, který nabízí téměř 300 m² podlahové plochy, hodně se řešilo také osvětlení ve spolupráci s firmou ATEH. „Halu i obývák prosvětlují atypické lustry z tyčových světel. Skleněná svítidla nad jídelním stolem potřebovala speciální dlouhé závěsy a kotvení, protože jsou zavěšená až ze šikminy střechy. Schodiště a horní galerii v noci osvětlují slabé bodovky. Všechna svítidla také mají sladěnou teplotu bílého světla, aby vytvářela tu správnou atmosféru a odpovídala materiálům, na kterých se odráží,“ uvádí některé příklady Karel Kubza.

Od začátku návrhu projektu až do připevnění poslední kliky u dveří utekl asi rok a půl. Přesně tolik času bylo zapotřebí, aby se bydlení pro čtyřčlennou rodinu zmodernizovalo, prosvětlilo a vyčistilo.

Interiér roku: Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM & ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: ctyrsten.eu, Dům & Zahrada