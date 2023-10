Zdroj: edit! architects

Co je oblé, to je pro psychiku i oči dobré. Ale najít kuráž ke stavbě domu kruhového půdorysu se nepovede každému. Mladým manželům z Černošic odvaha zjevně nechybí.

S myšlenkou jednoduchého přízemního moderního domu přišli investoři, manželé se dvěma dětmi. Sami svou ideu popsali jako „kulatý funkcionalismus“. Architekti ze studia edit! architects pracovali s několika variantami, nicméně kruhový tvar domu nakonec skutečně nejlépe pasoval na poměrně členitý a svažitý pozemek. Aktuálně se stavba chýlí ke konci, a když vše půjde podle plánu, rodina stráví Vánoce v novém.

Netradičně neznamená složitě

Přízemní objekt kruhového půdorysu o průměru 16,6 metru nabídne 145 m² čisté podlahové plochy. Nezasvěcenému nicméně automaticky naskočí otázka: nevznikne při stavbě kulatého domu problém? Bez obav, konstrukce je totiž poměrně jednoduchá. Jde o zděnou stavbu ze zateplených keramických tvárnic s železobetonovou monolitickou stropní deskou.

Kruhový dům nad Berounkou Autor: edit! architects

Půdorys je sice netradiční, ale s materiálem se zachází stejně jako u klasické stavby, jen se staví do oblouku. Zvažuje se plochá střecha s extenzivní zelení, z technologií se využije tepelné čerpadlo a solární panely.

Co se bralo v potaz

Dům stojí v nejvyšší části pozemku, aby se lépe napojil na ulici poblíž a umožnil bezbariérový vstup. Navíc čím výše, tím bude dále od železniční trati a jezu. Co museli autoři projektu ještě zohlednit? „Při návrhu jsme přihlíželi i k tomu, že se v těsné blízkosti pozemku nacházejí domy sousedů, což zvyšuje nároky na soukromí klientů. Okna tedy směřují do atrií nebo do lodžie.

Toto řešení zároveň nabízí nečekané průhledy skrz dům, z jednoho dětského pokoje je vidět přes obývák až do korun stromů nad Berounkou. Současně jsme se snažili umístit stavbu tak, abychom zachovali maximální množství vzrostlých stromů,“ vysvětlují architekti. V jednom z atrií se pak plánuje vysadit další strom.

Na návštěvě

V interiéru bude převládat bílá barva na stěnách v kombinaci s dřevěnou podlahou. Obytné místnosti jsou orientované tak, aby do každé z nich proudilo denní světlo prosklením lodžie nebo atrií (právě z nich je možný přímý vstup na zahradu). Ani koupelny nebudou ochuzené o přirozené světlo, tady pomohou stropní světlíky.

Kruhový dům nad Berounkou Autor: edit! architects

Hlavní obytný prostor slučující obývací pokoj, jídelnu a kuchyni přímo navazuje na vstupní část. Díky tomu se návštěvníkům otevírá průhled ven hned při vstupu do objektu. Ostatní obytné místnosti jsou orientované do dvou atrií: do jednoho míří dva dětské pokoje, do druhého pokoj pro hosty. Ložnice rodičů si užívá výhledů přes lodžii.

edit! architects Studio se zabývá projekty prémiových rezidenčních a komerčních objektů s přesahem do veřejného prostoru. Architekty baví novostavby i stavby se zajímavou historií. Pro jejich návrhy je typická vrstevnatost, živelnost a inovativní přístup. Klienti se mohou spolehnout na komplexní uchopení všech projekčních činností, které souvisí s realizací – od návrhu přes povolení až po autorský dozor a management stavby.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 10/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, editarchitects.com