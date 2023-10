Zdroj: Daikin

Představovat Báru Kodetovou a Pavla Šporcla nemusíme, oblíbenou herečku a také zpěvačku a houslového mága zná každý. Tak to zkusme jinak. Zajímá vás, jak Šporclovi bydlí?

Bára s Pavlem tvoří pár už pěkných pár let. Když je někde máte šanci vidět spolu, dýchne na vás harmonie. Klid, jistota, solidnost. A přesně takový je i jejich domov. Přestože každý má rád trochu něco jiného.

Potřebujete pohladit duši? Poslechněte si, jak to manželům Šporclovým krásně ladí:

Čtvrtý v pořadí

Manželé bydlí v bungalovu v Říčanech, což je jejich čtvrtá společná adresa, po dvou zastaveních v Praze a mlýnu v Netvořicích. Výběr místa na dosah hlavního města a přitom v přírodě, nikoliv však na samotě, nemá chybu.

Vybrali si typový nepodsklepený bungalov Ekord, který půdorysně připomíná tvar hodně otevřeného písmene U. Ale mohlo to být i jinak, protože volili mezi dvěma domy, jeden stál v Mozartově ulici, druhý v Kubelíkově. Pavel říká, že volba byla jasná, tak asi i vy uhádnete, která ulice a tím i dům nakonec vyhrály.

Prostor a hudba

Dům typu Ekord se stavěl už v roce 2007, nabízí užitnou plochu asi 270 m² a hodně místa slibuje také okolní zahrada. Obývák s krbem a navazující jídelna a kuchyně jsou srdcem domu, tady také Pavel rád tráví čas. Tedy pokud není ve své pracovně. Ty jsou v domě dvě, druhá patří Báře. A nikomu nevadí, když se z obou line hudba, tyto místnosti jsou totiž od sebe dostatečně vzdálené.

Součástí bungalovu Šporclových jsou také tři ložnice, relaxační místnost s bazénem, koupelny a technické zázemí. Rodinný dům využívá nucené větrání s rekuperací tepla. Roční spotřeba elektrické energie na výrobu tepla by měla být podle projektu 11 MWh za rok a na ohřev teplé vody se spotřebuje 8,8 MWh ročně.

Bára Kodetová a Pavel Šporcl Autor: Daikin

Všichni musí šetřit

Od nastěhování neuteklo mnoho času, aby rodina zjistila, že rekuperace nebyla instalovaná zrovna ideálně. Zvuky se přenášely snad všude. Objekt se navíc nejevil až tak „nízkoenergetický“, jak jim bylo řečeno při koupi. A do toho přišel covid.

Stejně jako mnoho z nás, i Bára s Pavlem kromě jiného řešili vysoké účty za elektřinu. Proto nejprve přestali používat vnitřní bazén a pak si řekli, že vymění asi 15 let staré tepelné čerpadlo. Ostatně celý tepelný okruh byl kvůli interiérovému bazénu nadhodnocený. Nové tepelné čerpadlo je asi o 20 až 30 procent úspornější než staré.

Zvolili totiž nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 R o výkonu 8 kW se zásobníkem na teplou vodu. Výsledek? I když je venku pěkná „kosa“, třeba i kolem -15 °C, dokáže dodávat vodu do podlahového vytápění nebo radiátorů o teplotě až 55 °C.

Pojďte na návštěvu

Kdyby vás Bára s Pavlem pozvali třeba na kávu, ocitli byste se v tradičním interiéru. Zaplnily ho rovněž obrazy, sochy a sošky a další zhmotněné vzpomínky na jejich rodiny a Pavlovy zahraniční cesty. Zatímco Bára má k artefaktům citovou vazbu, Pavel na věcech až tolik nelpí. Ale umí se dohodnout.

Interiér zařizovala hlavně Bára, bytový design a i navrhování či úprava zahrad ji baví. Navíc bylo třeba vyjít z reality neboli z „hotového“, dům už byl postavený a tomu se rodina musela přizpůsobit.

Ovšem až to pomyslné kafíčko dopijete, zjistíte, že bydlení Šporclových není žádné muzeum ani galerie, které hlídají přísní kustodi. Tady se opravdu žije. V obýváku vás bude bavit výrazně modrá sedačka, což si můžeme přeložit jako odkaz na Pavlovy modré oči. Nebo ještě lépe – na jeho slavné modré housle, s nimiž nás láká k hudbě už od roku 2007. Bez barev a rovněž bez květin by nemohla být ani Bára. Přestože mají manželé každý trochu jiný vkus, společně jim to krásně ladí.

Zdroj: Daikin