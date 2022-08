Zdroj: shutterstock.com

Také patříte k těm, kteří tak dlouho přemýšlejí o tom, kdy co vysázet, až nakonec nestihnete vysadit téměř nic? Jedná se o noční můru spousty zahrádkářů. Kdy je nejlepší čas sázet jednotlivé druhy rostlin? To vám dnes poradíme.

Sázení rostlin do záhonu – dříve, či později?

Přemýšlíte, zda je lepší sázet rostliny do záhonů dříve, nebo později? Pak byste nám měli věřit, že mnohem vhodnější je to později. Vše si nejprve důkladně promyslete. Co budete chtít pěstovat, kde a v jakém množství? Pak budete mít jistotu, že se vyhnete likvidaci všeho vysazeného jen kvůli vlastní zbrklosti.

Kdy je nejlepší čas pro výsadbu?

K sázení rostlin je nejvhodnější využít dobu vegetačního klidu. Jedná se o čas od podzimu do časného jara. Jedná se o období, kdy dochází ke zpomalení růstu rostlin, případně jeho zastavení. Netvoří se zde aktivně nová pletiva. Tato doba je vhodná pro výsadbu prostokořenných sazenic – tedy rostlin bez kořenového balu.

Co můžete sázet celý rok?

Některé rostliny můžete sázet téměř celoročně – bez ohledu na roční období nebo období vegetačního klidu. Musí se jednat o rostliny s vytvořeným kořenovým balem, takže v květináči či kontejneru. Můžete je sázet kdykoliv, kromě doby, kdy je půda zamrzlá nebo je dlouhodobé sucho.

Sázení rostlin Autor: shutterstock.com

Jak na výsadbu?

Výsadba u každého typu rostliny je trochu jiná. V případě, že se pustíte do výsadby keřů na trvalkový záhon, je vhodné v místě, kam budete rostlinu sázet, vytvořit jámu, která bude o něco málo hlubší než květináč. Rostlinu z něj potom vyjměte.

Kořeny rostliny by měly prorůstat po obvodu celého květináče, jen tak budete mít jistotu, že je kořenový bal dost silný na to, aby rostlina dobře prosperovala. Kořeny jemně rozvolněte a vložte do jámy. Přikryjte je zeminou, následně dobře udusejte. Nakonec zalijte.

V případě výsadby trvalek do záhonu se postupuje stejně jako u keřů, jestliže je přesazujete z květináčů. I zde nezapomeňte po výsadbě rostliny důkladně zalít.

Zdroj: ireceptar.cz, abcecedazahrady.cz,