Zdroj: Shutterstock

Bojíte se rádi? Co takhle prozkoumat nejstrašidelnější domy, ve kterých se duchové procházejí dodnes? Podívejte se s námi na tři domy, ze kterých vás zamrazí.

Někdo si rád zaletí za exotikou, někdo nedá dopustit na lyžovačku na horách, a početná skupina cestovatelů dává přednost adrenalinovým zážitkům v podobě nejstrašidelnějších míst světa. Pokud se rádi bojíte a pohráváte si s myšlenkou na výlet spojený s návštěvou velmi netradičního místa, pak si z následujícího seznamu určitě vyberete.

1. Borleyská fara, Essex

Tento nenápadný dům je považován za nejstrašidelnější místo na světě. Nachází se v Essexu a slouží jako fara. Zprávy o zjevení duchů se zde nesou už od první poloviny 20. století, jednalo se prý o ducha jeptišky, která byla poslána do kláštera za nemanželské dítě svými rodiči. Poté co zde byl duch poprvé spatřen se stalo plno divných věcí, ale asi nejdivnější je požár z roku 1939 kdy fara skoro celá shořela. Říká se, že za to může zlomyslný duch.

2. Dům v Amityville, New York

Tento dům ve dne vypadá jako každý jiný. V noci se pak ale probouzí šepot ve stěnách, v podkoroví se ozývají hlasité rány a často je slyšet pravidelné klepání. Nábytek se jen tak přemisťuje z místa na místo a z pokojů se ozývá dětský smích. Světla prskají a zhasínají. A co se zde stalo? Žil tu frustrovaný muž jménem Ronie de Feo. Zastřelil zde celou svou rodinu – oba rodiče a 4 sourozence. Při vyšetřování svého činu uvedl, že se několikrát pokoušel z domu utéci, ale že ho otec vždy přivedl zpět.

3. Winchester Mystery House

Tento dům má pověst velmi zvláštního místa. Říká se, že člověk se tu může ztratit i na několik hodin. Jsou tu dveře, které nikam nevedou, tajné chodby, schodiště vedoucí odnikud ze stropu, propadliště, okna v podlaze, tajné místnosti. Je zde také Modrý pokoj, kde prý probíhaly duchařské seance. A turisté dodnes tvrdí, že během prohlídky zažívali velmi nepříjemné stavy.

Zdroj: gamepark.cz, novinky.cz