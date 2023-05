Zdroj: shutterstock

Jistě jste zažili situace, kdy jste na poslední chvíli sháněli oběd nebo něco dobrého pro nečekanou návštěvu. Není nic lepšího, než mít ve spíži pár plných zavařovaček. Co do nich? Nic není zakázáno: ať už vyberete tradiční ovoce a zeleninu, nebo maso.

Zavařování není žádná věda, stačí dodržovat pár zásad, aby se sklenice správně uzavřely a jídlo nezkazilo. Zvládne to opravdu každý. Jak na to, se dozvíte ve videu:

Domácí salsa

Přijde nečekaná návštěva a… vy přesně víte, co nabídnout. Skvělá domácí zavařená salsa, chipsy nebo tortilla potěší nejedny chuťové pohárky.

Salsu připravíte z rajčatové omáčky a pasty, cibulí, zelených paprik, papriček jalapeno, česneku a koriandru. Samotná příprava není nijak zdlouhavá ani složitá, veškeré přísady jednoduše povaříte na středním ohni zhruba 20 minut. Pak už jen sklenice naplníte a zavaříte.

Celý recept s přesným rozložením ingrediencí si můžete přečíst na webu.

Zavařené hovězí ve vinné omáčce

Zavařovat nemusíte jen ovoce a zeleninu, ale také hlavní jídlo. Lahodné hovězí ve vinné omáčce vás zachrání v nečekaných situacích. Na přípravu si vyhraďte 15 minut, na vaření nejméně 2 hodiny, pokud nejste v tomto receptu zběhlí.

Recept je to však snadný: na kostky nakrájený steak povaříte hodinu v oleji s jablky, mrkví, cibulí, vínem, česnekem a bylinkami. Pak už jen obědem naplníte půllitrové sklenice a zavaříte.

Jablečný koláč s javorem a skořicí

Přece jen sladká tečka nakonec. Přidejte do své železné zásoby domácí jablečný koláč s javorovým sirupem a skořicí. Příprava vám zabere skoro 2 hodiny, ale výsledek stojí za to.

Jablka očistěte od jadřinců, nakrájejte je na měsíčky a vložte do vody s citronem, aby nezhnědly. Poté je sceďte, přilijte zhruba 3 litry vroucí vody a jablka vařte zhruba 30 vteřin. Poté je přeneste do velké mísy a tu zakryjte. Vroucí vodu vylijte a v hrnci smíchejte cukr, skořici a sůl, jablečný džus a javorový sirup. Vařte do zhoustnutí. S citronovou šťávou vmíchejte do směsi i jablka a poté zavařte, jak jste zvyklí.

Zdroje: bhg.com, tasteofhome.com, practicalselfreliance.com