O dotacích Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace jste již jistě slyšeli. Stát však nyní zvažuje vytvoření dotačního programu Nová zelená úsporám Light – ta by měla poskytnout až sto tisíc na výměnu dveří či oken.

Zdražování elektřiny a plynu

Prudké zdražování elektřiny a plynu nutí stále víc a víc lidí k šetření – je zde spousta rodin, pro které je zdražování velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Úměrně tomuto zdražování začíná stoupat poptávka po zájemcích o tepelná čerpadla, případně fotovoltaiku. Přihrává tomu i fakt, že bude nutné vyměnit staré kotle na tuhá paliva za novější (termín byl přesunut z letošního roku na září 2024).

Nová zelená úsporám Light

Pomoc rodinám, které jsou zatíženy rekordním zdražováním, se chystá Ministerstvo životního prostředí. To nyní upravuje detaily dotačního programu Nová zelená úsporám Light – tento program by měl přispívat na drobnější úpravy domů, které by mohly vést k úspoře energií.

Rozpočet tohoto programu by měl počítat s pomocí asi 15 tisícům českých domácností, které nemají naspořeno na tepelné čerpadlo, případně fotovoltaiku. Tato dotace žadatelům pomůže zaplatit výměnu oken, dveří, zlepšení zateplení. Nemusí se na tom podílet řemeslníci, pokud to zvládnete svépomocí.

Jak bude dotace vysoká?

Výši dotace budou úředníci počítat podle metrů čtverečních zateplení nebo počtu vyměněných oken. Vše na základě předložených faktur. Tento program bude doplněn také Kotlíkovými dotacemi a programem Nová zelená úsporám, o něž je velký zájem. Tento program je funkční od roku 2014, do konce loňského roku v něm proplatili téměř 60 tisíc žádostí v hodnotě 13,5 miliardy korun.

