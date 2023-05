Zdroj: shutterstock.com

Každá obec si samostatně určuje, jaké poplatky bude vybírat. Ty jsou pak zmíněny v jejích obecně závazných vyhláškách. O maximální výši jednotlivých poplatků pak rozhoduje zákon o místních poplatcích.

Poplatek za psa

Poplatek za psa slouží k částečnému pokrytí nákladů na údržbu čistoty veřejného prostranství. Poplatek se platí v obci, kde má majitel psa zřízeno trvalé bydliště. Poplatek platí také cizinci mající na území ČR povolení k pobytu. Výše poplatku pro bytové a rodinné domy mohou být odlišné.

Proč bioodpad nepatří do popelnice?

Majitelé psů žijící v bytových domech platí obvykle vyšší poplatky. Maximální hranici poplatku stanovuje zákon o místních poplatcích. Poplatek za jednoho psa je až 1500 Kč za rok. Za každého dalšího psa může obec horní hranici navýšit až o polovinu.

Lidé ve starobním důchodu mají nižší horní hranici – maximálně 200 Kč za rok. I zde se může hranice za každého dalšího psa zvýšit o 50 %.

Od poplatků za psa jsou osvobozeny tyto osoby:

nevidomé osoby,

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,

osoby závislé na pomoci druhých,

cvičitelé psů, kteří jsou určeni k doprovodu výše uvedených osob,

osoby, které vlastní útulek.

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu se platí zejména tam, kde využíváte ubytovacích služeb za úplatu k přechodnému pobytu v obci, kde nejste přihlášeni k trvalému pobytu – typické jsou pracovní cesty nebo dovolené.

Musí se jednat o placené ubytování, které trvá maximálně 60 po sobě jdoucích dnů. Aktuálně se platí maximálně 50 Kč za osobu a den.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu si určuje každá obec sama, opět do částky stanovené zákonem. Věděli jste, že nejde o povinný poplatek, a některé obce jej nevybírají?

Poplatky se vybírají dvěma způsoby. Buď jde o systém odpadového hospodářství (platí všichni, kdo mají v obci trvalé bydliště), nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (zde se platí podle skutečného bydliště a reálně vyprodukovaného odpadu).

U systému odpadového hospodářství je horní hranice poplatku 1200 Kč, v příštím roce by to mělo být 1800 Kč. U druhé varianty jde o částku maximálně 6 Kč za 1 kg vyprodukovaného odpadu. V příštím roce by to mělo být 10 Kč za kilogram.

Poplatek za využívání veřejného prostranství

Tento poplatek se týká především podnikatelů, kteří veřejné prostranství využívají za účelem prodeje svých produktů a služeb. Maximální výše poplatku je 10 Kč za den a každý metr čtvereční.

Poplatek ze vstupného

Tento poplatek může obec vybírat od pořadatelů různých akcí, které se konají na jejím území. Obec si může nárokovat až 20 % z celkového vybraného vstupného.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst

Obecní poplatky se mohou vztahovat i na získání povolení vjezdu s motorovými vozidly do míst, do nichž je vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. Poplatek neplatí osoby, které mají v obci trvalé bydliště, a vlastníci nemovitosti v dané obci.

Maximální částka je 200 Kč za den.

Poplatek za možnost připojení k místnímu vodovodu a kanalizaci

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku, který je možné připojit na obecní vodovod a kanalizaci. Výše tohoto poplatku nemůže přesáhnout výši rozdílu hodnoty mezi pozemkem bez možnosti připojení k vodovodu a kanalizaci a výší hodnoty s možností připojení k této vybudované infrastruktuře. Výše sazby se pak odvíjí od počtu m².

Zdroj: mesec.cz, mvcr.cz, zakonyprolidi.cz