Zdroj: Shutterstock

Zdravá výživa je trendem posledních let a stále více lidí se zajímá o složení svého jídelníčku. Současně s tím se na trhu objevilo mnoho exotických potravin a nejrůznějších výživových doplňků, jejichž cena se pohybuje i v řádu stovek a někdy i tisíců.

V záplavě těchto produktů se trochu zapomnělo na potraviny, které jsou zdánlivě obyčejné, ale jejich přínos pro organismus je téměř zázračný. A ovesné vločky patří mezi ně. Tady je 5 benefitů, které vám jejich pravidelná konzumace přinese.

Potřebujete inspiraci, jak ovesné vločky zdravě a chutně zpracovat? Podívejte se na toto video:

Dlouhotrvající energie

Přestože se v posledních letech staly sacharidy strašákem a symbolem tloustnutí, v jídelníčku by neměly chybět. Dodávají energii, podporují činnost mozku, svalů a jsou zdrojem důležitých živin. Převažovat by měly ale komplexní sacharidy, které se pomaleji štěpí, energii uvolňují postupně a zajišťují stabilní hladinu glukózy v krvi. A právě ke komplexním sacharidům se ovesné vločky řadí.

Redukce hmotnosti

Jednou z největších předností ovesných vloček je vysoký obsah vlákniny, který v závislosti na konkrétním druhu může činit 11-17 gramů na 100 gramů vloček. Právě při hubnutí je vláknina nesmírně důležitá – navozuje pocit sytosti a podporuje metabolismus.

Pokud si dáte vločky ke snídani a doplníte je vhodnou bílkovinou, například jogurtem nebo tvarohem, pocit sytosti vám vydrží několik hodin a nebude vás přepadat chuť na sladké nebo takzvaný vlčí hlad.

Dobré trávení, nižší cholesterol

A u vlákniny ještě zůstaneme. V ovesných vločkách najdeme její oba druhy – rozpustnou i nerozpustnou. Ta první pomáhá zvyšovat pocit sytosti, metabolizuje živiny ze stravy, snižuje vstřebávání škodlivých látek, reguluje vstřebávání tuků a podporuje zdraví střevní mikroflóry.

Pozitivně tak ovlivňuje například hladinu cholesterolu, krevní tlak i celkovou imunitu. Nerozpustná vláknina je důležitá pro peristaltiku střev, zrychluje odchod odpadních látek a usnadňuje vyprazdňování.

Multivitamin za hubičku

Pravidelnou konzumací ovesných vloček můžete tělu dodat mnoho důležitých vitaminů a minerálů a podpořit tak celkové zdraví. Patří mezi ně například vitamin A, B1, B2, B6, D nebo E, dále hořčík, železo, zinek a mangan. Najdete v nich také kvalitní tuky i bílkoviny a také antioxidanty, které pomáhají chránit tělo před škodlivými chemickými reakcemi, jež mohou způsobit vážná onemocnění.

Lepší nálada

V ovesných vločkách najdeme také esenciální aminokyselinu tryptofan, která příznivě působí na nervovou soustavu, pomáhá snížit hladinu stresu a napětí, podporuje lepší spánek a celkově působí na duševní pohodu. Klidně si je proto dopřejte i večer.

Přednosti ovesných vloček v kostce dodají energii

podporují zdravé hubnutí

pomáhají snížit hladinu cholesterolu

přispívají k vyrovnané hladině krevního cukru

mají pozitivní vliv na imunitu

jsou skvělým zdrojem vlákniny

obsahují důležité vitaminy a minerální látky

Kam s nimi?

Z ovesných vloček můžete připravit kaši, přidat je do jogurtu, tvarohu, smoothie nebo mléčného koktejlu. Přisypte je do těsta na palačinky nebo lívance, hoďte do polévky jako zavářku, přidejte do sekané, do nádivek, chlebového těsta nebo třeba do luštěninových karbanátků. Připravit z nich můžete také křupavé domácí sušenky nebo müsli tyčinky.

Zdroj: www.stobklub.cz, www.nzip.cz, www.vlasta.cz, www.denik.cz