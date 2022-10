Zdroj: shutterstock

Houbařská sezóna pomalu končí. Jsme národ, který tráví v lese mnoho času. Jak houby sbírat, abychom les co nejméně poničili?

Teploty okolo 20 stupňů, velké vlhko – to je kombinace, kterou houby milují. A nejeden Čech pak zajásá a vyběhne do lesa. To je nápor na lesy, zvěř i houby samotné. Jak můžete lesu ulehčit?

Zacházejte s houbami jemně

Čím jemněji je z hlíny vytáhnete, tím méně poškodíte podhoubí a tím více hub vyroste v další dny. Když houbu vytáhnete, zakryjte díru, která vznikla, kouskem hlíny. Zabráníte tak zbytečnému vysušení podhoubí a umožníte růst dalším houbám. Taková jemná práce by pobízela k tomu, abyste houbu prostě uřízli a nechali zbytek v podhoubí. To je ale zásadní chyba. Rozhodně ji neřezejte a už vůbec nenechávejte spodní část uříznutou z houby v lese. Začne na zemi hnít a tím infikuje podhoubí.

Proč houby neřezat?

Má to několik jednoduchých důvodů. Prvním z nich je, že podhoubí musí nějakou dobu ještě vyživovat zbytek houby, která už je ale prakticky neživá.

Dalším důvodem je vaše bezpečnost – když nevyndáte houbu celou, můžete posbírat nějakou jedovatou a doma při třídění už to nedokážete rozlišit. Pochva je třeba základní rozdíl mezi muchomůrkou a bedlou. Praktické také je, že když houby nečistíte, neuříznete a necháte na nich kousek hlíny, zůstanou déle čerstvé.

Co z toho plyne? Houby neřežte, bude se vám to hodit. Vždy je vytahujte z podhoubí celé i s kouskem hlíny, ale provádějte tuto činnost extrémně opatrně. V lese jsme na návštěvě, tak se podle toho chovejme!

