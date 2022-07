Zdroj: Shutterstock

Nasbírat houby je radost. Jejich úprava a uskladnění už taková radost není. Je to celkem dřina, ale výsledek stoí za to. Jak ale správně sušit houby? Vezmeme to od techniky k nejjednodušším verzím.



V sušičce

Sušičky na ovoce i houby jsou v prodejnách s elektronikou dost rozšířené. Typů a velikostí je mnoho a stačí si jen vybrat. Do jednotlivých pater sušičky poskládejte houby očištěné a nakrájené na plátky a zapněte sušičku na 40-50 °C. Za pět až osm hodin (podle druhu hub) budou vysušené.



V troubě

Stejný postup můžete praktikovat i v troubě. Jen houby položte na pečící papír. Nastavte opět teplotu kolem 50 °C a pokud máte horkovzdušnou trobu, zapněte ji. Je to výrazně lepší. Pokud máte klasickou troubu, je lepší za tři hodiny vždy houby obrátit, aby se nezapařily.



Na pletivu

Rám s malým pletivem nebo třeba starou záclonou je ideální na sušení pomalé. Je třeba však nutné dbát na hygienu, aby na houbách nevyrostla plíseň. Houby sušte nejlépe v proudícím vzduchu a nikdy na na slunci.

Sušení na pletivu je nejjednodušší a nejjistější způsob Autor: Shutterstock



Na papíru

Rozložení hub na novinový papír je tradiční možnost, jak se houby suší. Ovšem ne moc ideální. Tiskařská čerň není zrovna zdravá. Navíc se houby mohou zapařit a je třeba je obracet. Pokud máte lehce tvrdší papír, zkuste z něj udělat varhánky a teprve na ně houby položit.



Na niti

Navlékání plátků hub na nit je opravdu prastarý recept. Takhle se sušilo v každé chalupě. Na niti se daly houby do okna a proud vzduchu je brzy vysušil.

Zdroj: ireceptář, apetit.online,