Díky perlátoru můžete už příští rok platit o 70 % méně za vodu, než je tomu letos. Jak funguje? Perlátor je malé zařízení, které uvidíte, když vyšroubujete spodní část baterie. Má za úkol snižovat průtok vody a přidávat do ní vzduch. Díky tomu, že se voda naředí vzduchem, odpustíte méně vody.

Trochu čísel jako důkaz

Když pustíte kohoutek na plný průtok, teče z něj asi litr vody za tři vteřiny. Za hodinu je to tedy až 1200 litrů, což ještě loni odpovídalo ceně asi 66 korun. Pokud si tedy dáte půlhodinovou sprchu, vyjde vás to asi na 33 korun. Obecně na osobní hygienu průměrný Čech potřebuje asi 60 litrů denně, to je za rok 22 kubíků. Cena 22 kubíků se v roce 2021 pohybovala okolo 1200 korun, dnes je to násobně více.

Nejenom hygiena, ale i třeba mytí nádobí stojí ohromné peníze. Pokud myjete nádobí v plném proudu, vyplýtváte za deset minut až 200 litrů vody – to odpovídá jedné plné vaně. Pokud nádobí takto myjete denně, za rok se dostaneme na částku 4 000 korun.

A to mluvíme pouze o ekonomické stránce věci. Zároveň to není ani příliš zodpovědné vůči naší planetě a lidem, kteří nemají přístup k pitné vodě a trpí žízní. Zároveň jsou reálné hrozby, že při dnešní spotřebě nebude dostatek pitné vody pro naše potomky. Měli bychom na to myslet.

S perlátorem je to ale jiné

Zredukuje průtok vody asi na 6 litrů za minutu. Dostanete se tedy na poloviční výdej než bez něj. A komfort se vám rozhodně nesníží, toho se bát nemusíte. Ani nepoznáte, že je něco jinak. Tak ho vyzkoušejte. Vybírejte z ověřených značek a nemůžete šlápnout vedle.

