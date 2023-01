Zdroj: shutterstock

Přehozy přes židle - IN, nebo OUT? Dle nás rozhodně IN. Jsou skvělým způsobem, jak oživit interiér a dát mu nový vzhled. Zároveň jsou i praktické - chrání nábytek před poškrábáním, díky čemuž v konečném důsledku ušetříte i pár drobných.