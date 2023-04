Zdroj: Shutterstock

Žluté hlavičky pampelišek se nejčastěji zpracovávají do podoby medu, ale právě teď se vyplatí sbírat a jíst hlavně nerozvinutá poupata a mladé listy pampelišek. Co s nimi v kuchyni? Nabízíme vám 4 ověřené recepty.

Na pampeliškách je fajn, že se dají zužitkovat téměř celé a jsou všude dostupné. Stačí si vybrat místo vzdálené do prašných silnic a za chvíli budete mít plný košík. Nyní doporučujeme sbírat hlavně mladé šťavnaté listy a také poupata, která se teprve probouzí k životu.

Ale pokud chcete i pampeliškový med, tady máte návod:

Pochutnejte si

Nemá smysl nutit se do něčeho, co vám nejede. Ovšem byla by velká škoda to alespoň nezkusit. Mladé pampeliškové listy jsou nejlepší syrové, případně je krátce spařte (viz recept na cibulačku níže). Abyste si tento jedlý plevel a současně léčivku opravdu vychutnali, nabízíme vám několik originálních receptů z unikátní kuchařky Pampelišky k jídlu, kterou vymyslela, připravila a vydala Jana Vlková (dekor styling: Denisa Bartošová, food styling: Milena Volfová).

Vlašák: místo hrášku pampelišková poupata

Milujete klasické saláty s majonézou? Připravte si domácí vlašák, v němž hrášek krásně nahradí právě mladá pampelišková poupata.

Suroviny pro 4 osoby: 55 g mladých zelených pampeliškových poupat, 420 g šunkového salámu, 200 g nakládaných okurek, 300 g majonézy, 1 lžička octa, 10 g cukru, 1 lžíce worcesterové omáčky, 20 g hořčice, 30 g cibule

Postup: Pampelišková poupata dobře omyjte a zbavte stopek. Oloupaný salám a okurky nakrájejte na stejně velké nudličky, přidejte poupata, jemně nakrájenou cibuli, majonézu a ostatní přísady, zlehka promíchejte. Podávejte s pečivem jako předkrm, piknikové jídlo nebo studenou večeři.

Další skvělé recepty najdete v originální kuchařce Pampelišky k jídlu. Autor: Jana Vlková/Kytkykjidlu.cz

Pampeliškové kapary

Jak mají vypadat poupata, která budete zavařovat? Najdete je uprostřed listové růžice, úplně dole. Musí být co nejmladší, pevná a uzavřená. Jana Vlková je doporučuje vyřezávat nožem.

Suroviny na 1 zavařovací skleničku: 200 g pampeliškových poupat, 1 až 2 lžičky soli, 50 ml 8% octa, 150 ml vody

Postup: Pampelišková poupata opravdu dobře omyjte. Nasypte je do skleniček a průběžně prosypávejte solí, zavíčkujte a nechte asi 24 hodin odpočívat, občas protřepejte. Druhý den svařte ocet s vodou a nalijte na odležené „kapary“, přiklopte víčko a pevně uzavřete. Sterilujte ve vodní lázni. Skleničky ponořte asi do tří čtvrtin vody a nechte je tam přibližně 20 minut od okamžiku, kdy teplota dosáhla bodu varu. Nebo zavařovačky postavte do myčky a pusťte intenzivní program.

Variace na francouzskou cibulačku

Příjemná změna? Teplé pampeliškové listy! Jen to zkuste, výsledek vás ohromí.

Suroviny pro 4 osoby: 500 g pampeliškových listů před květem, 2 velké cibule, 150 ml olivového oleje, 1 kostka zeleninového vývaru nebo 1 polévková lžíce sušeného vývaru, 2 malé bagetky či rohlíky, 100 g tvrdého strouhaného sýra, sůl, pepř

Postup: Ve velkém hrnci ohřejte asi 1,5 litru osolené vody. Do ní vhoďte dobře omyté listy a nechte je asi 1 minutu spařit. Stáhněte z plotny, sceďte, prolijte ledovou vodou, aby nezhnědly, a pokrájejte je asi na třícentimetrové kousky. Cibuli oloupejte, nakrájejte na jemné nudličky a v kastrolu na rozehřátém olivovém oleji zvolna osmažte do zlatova. Zalijte asi 1 litrem vody a rozdrobte do ní kostku vývaru. Vařte na mírném ohni zhruba 10 minut a mezitím si připravte bagetky.

Bagetky nebo rohlíky lehce svlažte olivovým olejem, opražte v troubě na grilu, rozdělte na 4 kusy a ještě teplé posypejte strouhaným sýrem. Pak je na malou chvilku vraťte pod gril. Do cibulačky vložte pampeliškové listy, zamíchejte a hned podávejte. Polévku servírujte do misek, na ni položte sýrovou bagetku a nakonec zlehka poprašte čerstvě mletým pepřem.

Antidepresivní kuličky

Podpořit dobrou náladu můžete i pampeliškám. Tohle jsou jednohubky jako víno.

Pro 4 až 6 osob jako dezert: 200 g čerstvého sýra, 20 až 30 pampeliškových květů, 1 lžíce aksamitníku rozkladitého, 1 lžíce krystalového cukru, 1 lžíce kurkumy, 1 lžíce sušeného rakytníku, 1 lžíce moučkového cukru

Postup: Čerstvý sýr nechte přes noc vykapat, aby se z něj daly tvořit kuličky, a to i v případě, že máte sýr v „kostce“, a nikoli ve vaničce. Z pampeliškových květů vytrhejte jen žluté kvítky a odložte je na mělký talíř. Sušený aksamitník rozkladitý rozdrťte spolu s cukrem v misce na prášek. Přidejte do čerstvého sýra a doslaďte moučkovým cukrem. Podle potřeby přidejte kurkumu a nakonec vmíchejte sušené rakytníkové plody. Uválejte kuličky a následně je obalte v připravených otrhaných květech. Ihned podávejte.

Náš tip: Sušený aksamitník rozkladitý lze nahradit sušenými květy měsíčku lékařského. A sušený rakytník zastoupí jiné sušené ovoce, nejlépe meruňky.

Zdroj: Kytky k jídlu