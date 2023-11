Zdroj: Papelote

Žijeme v digitálním světě. Ale ani sebedokonalejší elektronický plánovač nebo aplikace v mobilu nenabídne to, co slibuje papírový diář - vůni. Vůni papíru a života, vašich zážitků. Což je jeden z důvodů, proč se vyplatí i v dnešní době vzít tužku do ruky. A do diáře si zapsat vše, co si na vás nachystá příští rok.