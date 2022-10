Zdroj: shutterstock

Podzimní mrazíky jsou tu a dokážou nás pěkně potrápit. Stejně tak na jaře se může stát, že vysázíme rostliny a najednou přijdou mrazivé noci. Určitě neprohloupíte, když na zahradě vybudujete nějaký krytý prostor, který zajistí rostlinám ideální podmínky pro růst - pařník, skleník nebo foliovník Některé varianty jsou náročnější na prostor a finance než jiné. Pojďte si vybrat.

Skleník a jeho výhody

Skleník vám nabídne z výše zmíněných prostor nejvyšší teplo. Sklo nepropustí v podstatě žádné UV paprsky, a tak je prostor ve skleníku perfektní na pěstování okurek nebo rajčat. Pokud máte na zahradě subtropické rostliny, i těm se bude ve skleníku dařit nejlépe.

Nespornou nevýhodou je, že skleník vyžaduje velký prostor a je i finančně náročnější. Základním předpokladem skleníku je, že nebude stíněn žádným stromem, domem a tak dále. To zní jednoduše, ale další podmínkou je, že by na něj neměl padat sníh a ani listí. Dveře do skleníku by měly být dost vysoké, ať se nehrbíte, a skleník by měl mít i dostatečné množství oken, ať můžete v tropických dnech větrat.

Fóliovníky se skleníku v lecčem vyrovnají

Výhodou je, že jejich postavení zvládnete sami a raz dva. Klíčový je zde výběr fólie, čím pevnější, tím déle vydrží. Nepropouští sice skoro žádné světlo, ale to stejné platí i o teplu a vlhkosti. Ideální jsou fóliovníky na plodiny subtropické, středomořské, ale třeba i již zmíněná rajčata a okurky.

S pařeništěm dosáhnete vysokých teplot a vlhkosti

Je ideální na předpěstování zelenin, ale také na urychlení růstu. Typicky se na jeho stavbu používají borové desky, ale v dnešní době narazíte i na plastové desky, které vydrží velmi dlouho, ale jsou finančně náročnější. Základy stavíme asi metr pod zem a samo pařeniště by mělo být asi půl metru pod zemí.

Zdroj: hobby.instory.cz