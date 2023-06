Zdroj: shutterstock

Ach, ten bobkový list. Jednu chvíli jste ho hýčkali a drželi v teple v kuchyni, pak přišla zima a najednou je zralý tak leda na vyhození do koše. Nezoufejte. Ve skutečnosti existuje hned několik tipů, kterými mu můžete pomoci.

Bobkový list uplatníte v kuchyni i lékárničce:

Co s bobkovým listem na zimu?

Přes zimu je bobkový list náchylný k poškození. Je mu chladno a upřímně řečeno, kdyby mohl, schoval by se do postele s hrnkem horké čokolády a dobrým filmem. Některé rostliny snášejí chlad lépe než jiné, bobkový list je extrémně citlivý. Ideálně by měl být přes zimu v interiéru, kde je teplo a vlhkost, kterou potřebuje k přežití. Pokud to ale není možné, alespoň ho pořádně zakryjte a zateplete.

Bobkový list po zimě

Jestliže má bobkový list po zimě na kahánku, je důležité zkontrolovat, zda není úplně mrtvý. Pokud má poškozené listy, ale stonky jsou stále zelené a pružné, existuje naděje.

Pokud má bobkový list poškozené listy, odstraňte je nůžkami na prořezávání. Tímto způsobem pomůžete rostlině soustředit energii do nových listů. Bobkový list také může být po zimě dehydrovaný, ale to neznamená, že by měl být zalitý obrovským množstvím vody najednou. Zpočátku zalévejte opatrně a pozorujte, jak rostlina reaguje.

Pokud se bobkový list po zimě nezlepšuje, může být načase ho přesadit. Je možné, že jsou kořeny rostliny příliš stísněné a potřebují více místa. Také se ujistěte, že bobkový list má dostatek světla a tepla.

A nakonec, buďte trpěliví. Zotavení bobkového listu může chvíli trvat, ale s vaší péčí a trochou trpělivosti se může vrátit ke své dřívější slávě.

Zdroj: bayleafgardening.com, thegardeningcook.com