Zdroj: Shutterstock

Jediným fíkovníkem, který plodí výborné jedlé plody je fíkovník smokvoň (ficus carica) - opadavý keř, který dorůstá až do výšky 4 metrů. A aby fíkovník plodil i u nás, musí to být odrůda, která ke svému opylení nepotřebuje hmyz. Naštěstí se dají běžně sehnat i v našich zahradnictvích. Barva plodů je podle odrůdy od žluté, přes zelenou až po fialovou či modrou.

Pěstování fíkovníku je velmi jednoduché a nenáročné. Je to totiž velmi otužilá rostlina a dá se u nás úspěšně pěstovat i venku nebo ve skleníku. Potřebuje jen slunce a teplo, přes léto vodu a v zimě chladné místo, kde přečká mrazy a připraví se na jaro. Chtějte však odrůdy, které jsou vyšlechtěny do chladných poloh. U nás patří mezi nejznámější například Brown Turkey, Hardy Chicago, Peretta, Col de Dame.

Kdy plodí fíkovník

Pokud má fíkovník dobré podmínky, plodí i 3x ročně (jaro, léto a podzim). V případě, že je však chladné a deštivé léto, plodů bude pravděpodobně velmi málo a nebudou tak chutné.

Umístění a teplota

Fíkovník není náročný na zeminu. Roste v různých substrátech a zeminách – jílovité, pískovité, s rašelinovým základem. Nejlépe se mu daří v substrátu, obsahující jíl.

Vyžaduje velmi teplé a slunné polohy chráněné před větry a mrazy. Ideální je jižní terasa, kam celý den „praží“ slunce. Pěstujeme-li jej na zahradě (přímo vysazený v zemi, nebo květináč zapuštěný do země), pak nejlépe u chráněné jižní zdi, která akumuluje teplo a v noci jej uvolňuje. Vhodný je i uzavřený dvůr či atrium, které má teplejší mikroklima.

Fíkovníky v nádobách na zimu přenášíme do chladné místnosti, kde může být i pár stupňů pod bodem mrazu. Nádoba pro starší fíkovník by měla být velká, klidně v průměru 50 cm s objemem 80 litrů. Samozřejmě postupně přesazujeme z menších květináčů do větších.

Zálivka

Aby fíkovník dobře rostl, potřebuje dostatek vody, vydrží však i velká sucha (ale neroste, plody opadají). V květináči jej musíme pravidelně zalévat, v létě denně a při největších vedrech i 2x denně. Bez vody nenarostou pořádné fíky.

Jako u všech rostlin, pozor na teplotní šok při zalévání. Zalijete-li v horku rostlinu studenou vodou ze studně či vodovodu, rostlina může utrpět šok – neroste, opadnou listy i plody.

V zimě téměř nezaléváme (jen aby substrát v květináči nevyschl), protože rostlina nemá listy a kořeny by mohly uhnít. Venku vysazené fíky v zimě pokud možno chráníme před deštěm a vlhkem.

Zdroj: ireceptar.cz, semena.cz