Zdroj: shutterstock

Představte si, jak by bylo úžasné pěstovat sladké a šťavnaté melouny přímo ve vašem domě! Ano, je to možné, a v tomto článku vám prozradíme, jak na to!

Jak na pěstování melounů od A do Z?

Jak pěstovat meloun doma?

Pěstování melounů doma může být trochu náročnější, než pěstovat jiné rostliny, ale stojí to za to. Nejdříve si vyberte vhodná semena. Existuje mnoho odrůd melounů, takže si vyberte ty, které se nejlépe hodí k vašemu prostředí. Některé odrůdy melounů vyžadují hodně slunce, jiné méně. Melouny obecně vyžadují hodně vody, protože jsou tvořeny z velké části vodou.

Ujistěte se, že máte dostatečně velký prostor pro jejich pěstování, protože mohou opravdu rychle růst a rozšířit se. Pravidelně hnojte půdu. Jakmile meloun dosáhne požadované velikosti a měkkosti, můžete ho sklízet.

Jak stříhat meloun?

Správné stříhání melounu je důležité. Hlídejte, aby rostlina nepřerůstala a neměla příliš mnoho neplodných výhonů. Odstraňte slabé nebo poškozené větve a listy. Nejlepší je stříhat meloun, když je mladý, protože to pomůže rostlině soustředit energii na růst plodů. Omezte počet plodů na jedné rostlině na 3-4, aby melouny měly dostatečný prostor a energii k růstu.

Jak pěstovat meloun v květináči?

Pokud nemáte zahrádku, můžete pěstovat melouny i v květináči. Vyberte si vhodný květináč, který je dostatečně velký. A tím myslíme opravdu velký! Použijte kvalitní zahradnickou půdu a pravidelně hnojte. Ujistěte se, že meloun má dostatek slunečního světla a vody. Květináč umístěte na slunečné místo, nejlépe na jižní nebo jihozápadní stranu. Melouny v květináči mohou být náchylnější k nemocem a škůdcům, takže rostlinku pravidelně kontrolujte.

