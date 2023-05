Zdroj: shutterstock

Převislé pelargonie nebo také muškáty jsou ideální volbou pro závěsné truhlíky a květináče. Tyto květiny vytvářejí krásný vodopád barev, který promění každý koutek ve vaší zahradě, na balkóně či terase v malý ráj. Je to snadné, tak se nebojte a pusťte se s námi do toho!

Jak pěstovat převislé pelargonie?

Převislé pelargonie vyžadují hodně světla, takže je umístěte na místo s dostatkem denního světla. Pravidelně je zalévejte, ale nepřelévejte. Hnojte každých 10-14 dní, aby byly silné a zdravé.

Jaké truhlíky jsou na ně nejlepší?

Vyberte si závěsné truhlíky nebo květináče s drenážními otvory, abyste zamezili přemokření. Doporučujeme použít truhlíky o průměru alespoň 30 cm se samozavlažovacím systémem s třemi až pěti knoty.

Převislé muškáty jsou velmi různorodé

Každý druh má svůj jedinečný šarm. Mezi oblíbené druhy patří lososově oranžový Apricot, který má poloplné květy a středně dozrává. Bernardo je další populární volbou s červenými, poloplnými květy a raným dozráváním. Blanche Roche je okouzlující bílý muškát s okem, plnými květy a střední dobou dozrávání.

Granatit se pyšní sametově rudými, poloplnými květy a střední dobou dozrávání, zatímco Lilac je výrazný fialový lila muškát s plnými květy a střední dobou dozrávání. A nakonec Wico, světle růžový muškát s poloplnými květy, který také dozrává raně.

Jak rozmnožit pelargonie?

Pelargonie se nejlépe množí řízkováním. Odřízněte zdravý výhon z mateřské rostliny, odstraňte spodní listy a ponořte spodní část řízku do kořenového stimulátoru. Poté jej zasaďte do zeminové směsi a udržujte ji přiměřeně vlhkou, dokud se nezačnou tvořit kořeny.

Jak zaštipovat pelargonie?

Zaštipování je u pelargonií obzvlášť důležité. Jinak nedocílíte tíženého efektu. Zaštipujte mladé rostliny, když dosáhnou výšky asi 10-15 cm, a odstraňte vrchní část stonku těsně nad listovým uzlem. Tím povzbudíte rostlinu k větvení a tvoření více květů.

Kdy sázet převislé muškáty?

Převislé muškáty je nejlepší sázet na jaře, když již nehrozí mrazy. A to je vše, co potřebujete vědět! Udělejte si zahradu, balkón či terasu krásnější a barevnější. Tak na co ještě čekáte? Pusťte se do pěstování a užijte si radost z nádherných květů!

