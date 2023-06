Zdroj: Shutterstock

Azalky patří spolu s rododendrony, vřesy a vřesovci do skupiny vřesovištních rostlin - tedy rostlin, které ke svému růstu potřebují kyselejší substrát s co možná nejnižším obsahem vápníku. Ale zatímco vřesy a vřesovce jsou kvetoucími posly podzimu, azalky a rododendrony vítají svými pastelovými květy jaro.

Rododendronům a azalkám se bude nejlépe dařit na částečně zastíněném stanovišti, například pod korunami stromů. Slunná místa jim neprospívají. Obecně platí, že čím větší a tmavší má kultivar listy, tím větší potřebu pěstování ve stínu má.

Rododendrony, nebo také česky pěnišníky, mají rády vzdušnou vlhkost. Pokud tedy vřesoviště navazuje na jezírko, vysaďte rostliny co nejblíže vodě, odvděčí se vám bujným růstem a bohatými květy. Kromě vlhkosti vřesovištní rostliny vyžadují kyselou půdu, a to do hloubky 50 cm. Podmáčená místa ošetřete drenáží.

Jaký je rozdíl mezi rododendrony a azalkami? Kdysi dávno botanici rozdělili rod Rhododendron na dva: prvním byl rod Rhododendron, kam patřily stálezelené druhy a odrůdy, a rod Azalea, kam přiřadili druhy a odrůdy, které na zimu opadávají. S rozdělením řádně zamíchal ruský botanik koncem 19. století, když prokázal, že obě skupiny patří botanicky do skupiny jedné. Ovšem v praxi se stále používá původní vžité rozdělení, takže si kupujeme zvlášť rododendrony a zvlášť azalky.

Kdy rododendrony a azalky vysazovat?

Obecně nejlepší jsou pro založení vřesoviště jarní měsíce. Rostliny tak mají dostatek času, aby zakořenily před příchodem letních veder a suchých dnů. Chybu však neuděláte ani s vysazením z kraje léta. Jen poté musíte rostliny často zalévat.

3 tipy pro úspěšné pěstování

Vřesovištní rostliny nejsou na péči náročné, přesto se vyplatí dodržovat pár pravidel:

1. Azalky a rododendrony neokopávejte, protože koření mělce a snadno jejich kořeny poškodíte. Proti plevelům chraňte rostliny mulčem z kůry, zároveň podpoříte udržení vody v substrátu.

2. Jednou ročně použijte dobré hnojivo pro kyselomilné rostliny, dopřejte jej keřům nejlépe v době intenzivního růstu od května do července.

3. Prořezávání rododendrony a azalky nevyžadují, ale pokud se pro řez rozhodnete, je ideální dobou časné jaro. Nezapomeňte také s odstupem několika týdnů vylamovat odkvetlé části – rostliny pak ochotněji nasazují květní pupeny na další rok.

