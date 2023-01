Zdroj: Shutterstock

Všechno, co je neobvyklé, vyvolává rozdílné názory. Komu pijavice lékařské (správně: pijavky lékařské) pomohly, asi na ně nedá dopustit, a koho z nich jímá hrůza, ten tuto alternativní terapii zřejmě těžko dokáže posoudit. Nejsou všemocné, přesto pomáhají. Komu a jak?

Osvědčená terapie. Už tisíce let

Když se řekne pijavice, asi každému naskočí středověk a pouštění žilou. O hirudoterapii se však vědělo daleko dříve, znali ji i slavní starověcí lékaři jako Hippokrates či Galénos. Boom terapie s pijavicemi zažila údajně v 17. a v 18. století. Nezdá se to, ale své místo v rámci netradičních zdravotně prospěšných terapií si nachází také v 21. století.

Komu pijavice můžou pomoci

Řekněme, že máte dlouhodobé bolesti kolene nebo zad. Potíže s játry. Gynekologické problémy. Křečové žíly. Špatně se vám hojí rány. Trpíte na záněty. Hemeroidy. Rádi byste podpořili rekonvalescenci po úrazu, operaci či vás trápí jiné neduhy. A pijavic se nebojíte. Pak si najděte terapeuta, ideálně podle dobrých recenzí nebo zkušeností někoho blízkého.

Místo, kam se pijavice přikládá, se vybírá cíleně. Po odpadnutí "léčitelky" počítejte s krvácením ranky v řádu hodin Autor: Shutterstock

Kdo vás bude ošetřovat

Pro terapeutické účely se chovají pijavice lékařské, rozhodně to nejsou ty z přírody! Terapeut vám má prokázat jejich původ, chovné farmy vydávají certifikáty. Od pijavic dostanete sliny, které mají čisticí, protizánětlivé a antibakteriální účinky, dokážou pozitivně ovlivnit bolest či otoky, podpořit imunitu. Co a jak působí, si přečtěte tady.

Zaujalo nás, že hirudoterapie se používá také u zvířat, která na rozdíl od lidí nemluví, a přesto u nich funguje.

Jak to probíhá

Terapeut si s vámi nejprve popovídá, a to opravdu důkladně. Aby zjistil, co vás skutečně trápí, a odhalil potenciální kontraindikace. Určitě vám ještě dopředu sdělí, jak byste měli být na terapii připraveni, ale nic složitého to není. Pokud tomu nic nebrání, položí na určitá místa na vašem těle třeba dvě pijavice (většinou se začíná s menším počtem), na dalších terapiích to může být i násobně více.

Pijavky se do vás zakousnou, ale kdo to už absolvoval, říká: nebolí to, možná jen štípne, bodne, nebo také nemusíte cítit skoro nic. Do vašeho organismu vstříknou sliny s asi 150 bioaktivními látkami, které se roznáší krevními cestami, a za odměnu začnou sát vaši krev (mini množství).

Chcete vidět, jak se chovají?

Jeden člověk, jedny pijavice

Asi po hodině, ale může to být i kratší, či delší čas, je z vás terapeut sejme, pokud neodpadnou samy. Někdy stačí terapii absolvovat jednou, jindy se doporučuje přijít vícekrát.

Důležité: Vy a jedny pijavice, žádné opakování, nové přikládání na jiného člověka. Jejich úloha tím končí, terapeut by je měl biologicky likvidovat.

Kdy to nejde

Mezi kontraindikace patří léky užívané na ředění krve, anémie, nízký krevní tlak, nádorové choroby. Na závadu jsou také alergické reakce na bodnutí hmyzem, hirudoterapii nemají podstupovat těhotné ženy. A vadit může i tohle. Nicméně podrobný přehled kontraindikací by vám každý solidní terapeut měl říct na rovinu. A také neškodí poptat se i svého lékaře.

Zdroj: sladkapijavice.cz, salon-ruze.cz