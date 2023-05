Zdroj: shutterstock

Sklenici vody, piva či syceného nápoje vám k jídlu nabídne každá restaurace i domácnost. A není na tom nic špatného. Pokud se však začnete o problematiku zajímat víc, najdete různé, mnohdy až protichůdné informace o účincích vody na trávení i na vaši váhu.

Nezapomínejte však na to, že spousta ovoce a zeleniny je tvořena z převážné části vodou. Jak se to tedy liší od pití během jídla? Na to nejspíš budete potřebovat proniknout do problematiky fungování trávení a co s ním dělají tekutiny. Podívejte se:

Tento často omílaný mýtus jste už nejspíš slyšeli

Abyste zhubli, neměli byste pít vodu s jídlem nebo bezprostředně po něm – už se k vám tato informace dostala? Setkáte se s ní hojně v lifestylových článcích, které se zabývají hubnutím. Argumentují například tím, že dochází k překyselení žaludku a stoupání hladiny inzulinu, který rozkládá jídlo na tuk. A tedy zvyšuje tělesnou váhu.

Pokud se chcete těmito radami řídit, vězte, že jde o mýtus, který se v následujících řádcích pokusíme vyvrátit.

Čím se tedy řídit

Odborníci na výživu zastávají názor, že úbytek, či přibírání na váze ovlivňuje především druh tekutin spíše než samotné pití během jídla. Voda je pro naše tělo zdravá, protože ho pomáhá hydratovat. Neomezujte se jen kvůli tomu, že jste to někde četli.

Odborníci zároveň radí, že pokud se potřebujete během jídla napít, pak si jen usrkněte. Velké množství vody či sycených nápojů naředí žaludeční kyseliny a zpomaluje proces trávení. Škodí tak vašemu zažívání a může způsobovat nadýmání. Nemusíte se obávat, že byste každým douškem během jídla pomáhali velkému přibírání na váze. Pár kalorií byste si sice ušetřili, ale stojí to za to?

Závěrečná rada tedy zní: čistá voda k jídlu určitě neuškodí, ale všeho s mírou. Pokud máte potřebu se napít, udělejte tak spíše mezi jídly.

Zdroje: prevention.com, ndtv.com, india.com, allrecipes.com