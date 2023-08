Zdroj: shutterstock

Každý z nás už někdy nakupoval v supermarketu a zapomněl doma nákupní tašku. V tu chvíli stojíte před dilematem, jak nákup domů odnést, a nabízejí se tři možnosti: plastové, papírové a látkové tašky. Cena samozřejmě s vyjmenovanými typy roste. Poslechněte si, jak na ně nahlížejí mořští biologové z hlediska použitelnosti a zatížení životního prostředí, a vyberte si při příštím nákupu zodpovědně:

Co se děje s plastovými sáčky?

V ideálním případě použijete plastový sáček několikrát a pak ho vyhodíte do koše určeného na recyklaci plastu. Spousta sáčků však končí jako smetí na zemi a v oceánech, kde ovlivňují nejen potravinový řetězec. Zvířata se do nich mohou zaplést a udusit se. Než se biologicky rozloží, uplyne asi 500 let. Mezitím se vzniklé mikroplasty dostanou do půdy, ovzduší i těl živočichů.

Problematický je i jejich vznik. Vyrábí se z ropy či polyethylenu a potřebují spoustu energie. Než z nich vznikne finální produkt, granule musí dovézt vlak, kamion nebo nákladní loď k výrobci. Ten ho za vysokého tepla tvaruje, rozřeže a rozesílá do nákupních řetězců.

Seznamte se s opakovaně použitelnými taškami

Zatímco životnost plastového sáčku je několik minut, látkové pytle vám vydrží opravdu dlouho. Podle studie ze Spojeného království je použijete až tisíckrát, a tak snížíte svou ekologickou stopu.

Nehledě na to, že materiál jako bavlna a jiné látky jsou vyrobené z obnovitelných zdrojů, jsou odolnější a můžete je vyprat. Meze se nekladou ani různosti barev a provedení – na nákup s sebou vezmete prostornou kabelku, nebo tašku s dřevěnou rukojetí. Ani několik velkých broskví nebo box s ostrými hranami je neroztrhnou. Z čeho se takové tašky vyrábí? Setkáte se s bavlněnými, konopnými, z recyklovaného plastu i juty.

A co papírové pytlíky?

I když jsou papírové tašky a sáčky ekologičtější než plastové pytlíky, pocházejí z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky rozložitelné, tak na ně padne spousta stromů. Podle analýzy Washington Post jejich výroba znečišťuje vodu až 50krát oproti výrobě plastových tašek kvůli používání chemikálií.

Už používáte látkové tašky na nákupy?

Zdroje: washingtonpost.com, news.climate.columbia.edu