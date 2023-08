Zdroj: shutterstock

Nemůžete dosáhnout očekávaného výnosu z vaší vinné révy, i když jste pro ni udělali vše? Na vině může být plíseň nebo padlí. Jak je poznat a jak se jim vyhnout? Jaké postřiky použít pro maximální ochranu a co je to peronospora? Přečtěte si naše tipy, které vám pomohou proměnit vaši zahradu v pravý ráj plodů.

Zahradnictví je více než jen zelené palce - je to také věda. Aby vaše vinná réva prosperovala, je třeba rozumět jejím potřebám a umět rychle rozpoznat příznaky nemocí, jako je plíseň nebo padlí. Důležitá je také správná volba postřiků a pochopení houbových onemocnění, jako je peronospora. Ať už jste začátečníci, nebo zkušení zahradníci, tyto tipy vám pomohou dosáhnout bohatého výnosu.

Jak vybrat dobré víno?

Co na plíseň vinné révy?

Plíseň vinné révy je nepříjemný problém. Ale nebojte, není vše ztraceno. Hned jak si všimnete bílého nebo šedivého povlaku na listech, je čas jednat! Můžete využít biologické fungicidy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a účinné v boji proti plísni. Není to ale jen o léčení, prevence je klíčem. Pravidelné prořezávání a udržování správného vzdušného průtoku kolem vinné révy může výrazně snížit riziko plísně.

Jak poznat padlí?

Padlí se projevuje jako malé, žlutohnědé skvrny na listech a plodech. Pokud se skvrny začnou rozšiřovat a plody začnou hnít, je zle. Opět je důležitá prevence, a to hlavně důkladná péče o rostliny a pravidelné odstraňování napadených listů a plodů.

Jaké postřiky na vinnou révu?

Existují různé typy postřiků, které můžete použít pro ochranu vaší vinné révy. Proti škůdcům a houbovým onemocněním jsou účinné postřiky na bázi síry a mědi. Pro zvýšení odolnosti révy můžete využít i biostimulanty, které podporují růst a zdraví rostlin. Důležité je však pamatovat na to, že postřiky jsou jen nástrojem, a to, co rostliny opravdu potřebují, je pravidelná a důkladná péče.



Jak vypadá peronospora?

Peronospora, také známá jako padlí okurkové, je houbové onemocnění, které způsobuje žluté nebo hnědé skvrny na listech a deformaci plodů. Při silném napadení se na spodní straně listů tvoří šedá plíseň.



A co na to velká vinařství? Jak si ověřit, že ve vínu, co si kupuji, není plíseň?



Velká vinařství používají širokou škálu metod pro boj s plísněmi, a to od tradičních postupů, jako je pravidelné prořezávání a udržování správného vzdušného průtoku kolem révy, až po moderní technologie. Ty zahrnují integrované strategie řízení škůdců, sledování počasí a vývoje plísní, využití biologických fungicidů a v krajním případě i chemických postřiků. Laboratorní testy pro sledování a identifikaci plísní jsou běžnou praxí a některá vinařství dokonce využívají drony a satelitní technologie pro sledování zdraví vinic a rychlou identifikaci problémových oblastí.

Kontrola kvality vína je však trochu komplikovanější, protože plíseň v samotném vínu je často výsledkem špatného skladování, nikoli výroby vína. Plíseň se může tvořit v láhvi, pokud je víno skladováno v teplu, vlhku nebo přímo na slunci. Pokud máte obavy, je nejlepším způsobem, jak se ujistit o kvalitě vína, nákup z renomovaných vinařství nebo u prodejců, kteří mají jasně uvedené normy kontroly kvality.

Zdroj: rhs.org.com, goodfruit.com, znalecvin.cz